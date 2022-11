Gastgeber vor Eröffnungsspiel : Warum Qatars WM-Spieler Spanier im Geiste sind

Aktualisiert am

Mit Reals Mastermind, Messis Entdecker und Barcelonas DNA will Gastgeber Qatar bei der WM überraschen. Dank einer außergewöhnlichen Vorbereitung könnte das tatsächlich gelingen.

Doha ist voller Gespenster in diesen Tagen, jedenfalls sieht La’eeb, das offizielle WM-Maskottchen, in seinem weißen Gewand aus wie ein Wesen aus einem Kinderbuch, von dem nicht ganz klar ist, ob es nun zu den Guten oder zu den Bösen gehört. Überall grinst der Geist, der wohl an das traditionelle arabische Gewand „Thawb“ erinnern soll, von Bannern, Fahnen und Wänden herab und lädt zum Assoziieren ein.

Zum Beispiel lässt sich ohne viel Phantasie eine Verbindung zum Team des Gastgebers herstellen, das genau wie „La’eeb (frei übersetzt „sehr begabter Spieler“) etwas weltverloren erscheint. Nach und nach stellen sich die Teams gerade mit Presserunden und ersten Trainingseinheiten in der Wüstenhitze dem Publikum vor, nur die Qatarer, die das Turnier am Sonntag (17.00 MEZ Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) gegen Ecuador eröffnen werden, blieben bis zum verpflichtenden Pressetermin am Tag vor dem Spiel im Verborgenen.