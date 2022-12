Aktualisiert am

Warum die WM-Einschaltquoten in Deutschland einbrechen

„Das haben wir noch nie erlebt“ : Warum die WM-Einschaltquoten in Deutschland einbrechen

Waren die Boykott-Aufrufe der Grund für das große Quoten-Desaster Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar? Das glauben längst nicht alle. Und doch wird deutlich: Beim WM-Interesse der Deutschen gab es einen beispiellosen Rückgang.

Weihnachtsmarktbesucher schauen in Dresden das WM-Spiel Deutschland gegen Spanien. Bild: dpa

„Eigentlich waren die Voraussetzungen günstig, um bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft neue Quotenrekorde zu erzielen“, sagt Kerstin Niederauer-Kopf. Sie ist Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung, die im Auftrag vieler deutscher Fernsehsender seit 1988 die Zuschauerzahlen ermittelt. „In der dunklen Jahreszeit ist die Fernsehnutzung in der Regel höher als im Sommer, aufgrund der angespannten Wirtschaftslage dürften die Menschen in diesem Winter auch weniger ausgehen, und da es keine Massen beim Public Viewing gab, die sonst aus unseren Daten rausfallen, hätten wir eher Steigerungen erwartet.“

Fußball-WM 2022 Liveticker

Die WM in Qatar hat aber nicht nur keine neuen Rekorde erzielt – im Gegenteil, es kam erstmals zu einem spürbaren Rückgang des Zuschauerinteresses bei einer WM. „Vor dem Hintergrund der günstigen Ausgangsbedingungen ist das ein bemerkenswertes Ergebnis. Wir haben es mit Veränderungen im Mediennutzungsverhalten zu tun, die wir sonst gar nicht kennen“, sagt die Reichweitenforscherin.

Das kann Axel Balkausky, Sportkoordinator bei der ARD, bestätigen: „Im Vergleich zur letzten WM haben wir im klassischen linearen Fernsehen sowohl in den absoluten Zahlen als auch den relativen Marktanteilen etwa ein Drittel der Zuseher verloren.“ Die Nutzung von Online-Livestreams, die sich mittlerweile über alle Altersklassen hinweg großer Beliebtheit erfreue und in der Spitze bis zu zweieinhalb Millionen Menschen erreiche, könne diesen Rückgang nicht ausgleichen.

Deutsches Aus keine hinreichende Erklärung

Auch das frühe Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft sei keine hinreichende Erklärung für das nachlassende Interesse. Zwar konstatiert Balkausky, dass im Laufe der vergangenen Jahre auch bei normalen Länderspielen der DFB-Auswahl das Interesse zusammen mit der sportlichen Leistung nachgelassen habe. Doch einerseits haben schon zu den Vorrundenbegegnungen mit deutscher Beteiligung weniger Menschen denn je zugeschaltet. Und andererseits war das Zuschauerinteresse an den Endrundenbegegnungen auch ohne deutsche Mannschaft bei früheren Turnieren höher.

Schließlich und endlich kann der Rückgang der klassischen Einschaltquote auch nicht durch die Nutzung von Pay-TV-Angeboten wie Magenta erklärt werden, wie Niederauer-Kopf erläutert: „Die Magenta-Nutzung wird im inoffiziellen AGF-Ausweis der Einschaltquoten nicht berücksichtigt, weil uns die Telekom nicht beauftragt hat. Aus Qualitätssicherungsgründen messen wir aber auch diese Angebote und können so ausschließen, dass eine so große Zahl von Zuschauern der WM bei Magenta folgt, dass wir es in Wahrheit mit gleichbleibendem oder größerem Interesse zu tun hätten.“

Nachdem er sich lange bedeckt hielt, hat sich der Telekom-Ableger in einer Bilanz zuletzt selbst geäußert. Demnach verbuche der Sender für sich im Vergleich zur Euro 2020 Zuwächse. Mit in der Spitze eineinhalb Millionen Zusehern bewegt er sich aber weit unterhalb der zweistelligen Millionenzahlen, die früher bei WM-Begegnungen mit deutscher Beteiligung zu beobachten waren. Niederauer-Kopf schlussfolgert: „Wir haben bislang eindeutig niedrigere Zuschauerzahlen – etwas, das wir bei einem Sportereignis dieser Größenordnung noch nie erlebt haben.“