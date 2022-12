Schwächen an der Schwelle : Warum Asiens Teams wieder das Viertelfinale verpassten

Die Frage, was man von einer Fußball-Weltmeisterschaft mitnimmt, ist bisweilen nicht leicht zu beantworten. Oft wird die Bewertung erst mit zeitlichem sowie örtlichem Abstand klar. Bei einigen japanischen Fans ist die Antwort aber einfach. Sie beeindruckten in Qatar wieder einmal, indem sie nach den Spielen mit Säcken durch die Sitzreihen gingen und den Müll mitnahmen, der hinterlassen worden war. Während viele die gekühlten Arenen längst verlassen hatten, spielten sich herzerwärmende Szenen ab, als sie Fähnchen, Flaschen und Fanutensilien einsammelten.

So makellos wie die Tribüne der Japaner nach dem Spiel ist die Gesamtbilanz der Teams aus dem asiatischen Fußballverband bei dieser WM allerdings nicht. Erstmals zogen zwar drei von ihnen ins Achtelfinale ein. Dort aber scheiterten sie: Südkorea deutlich 1:4 an Brasilien, Australien, seit inzwischen 17 Jahren Mitglied des asiatischen Fußballverbandes, knapp mit einem 1:2 an Argentinien, Japan dramatisch im Elfmeterschießen an Kroatien.

Die Sieger der kontinentalen Qualifikation, Iran und Saudi-Arabien, schieden bei der Endrunde nach der Vorrunde aus. Gleiches gilt für Qatar, das als Ausrichter erstmals, wenn auch nicht auf sportlichem Weg, qualifiziert war.

Punktuelle Überraschungen

Seit 1986 gibt es ein WM-Format, das mit Alles-oder-nichts-Partien im Achtelfinale beginnt. Weiter als bis in diese Runde kam seither nur eine Mannschaft aus Asien: Südkorea erreichte 2002 im eigenen Land sensationell das Halbfinale, verlor dort gegen Deutschland. Sowieso sind es alleine Koreaner und Japaner, die über all die Jahre überhaupt ein gewisses Niveau erreicht haben.

Sie eint, wie Saudi-Arabien beim Sensationssieg über Argentinien, dass sie punktuell überraschen können. Die Deutschen erfuhren das 2018, als Südkorea für ihr Vorrundenaus sorgte, wie in diesem Jahr, als Japan die schnelle Heimreise der DFB-Auswahl einleitete.

Doch warum überschreiten die Asiaten eine gewisse Schwelle bei Weltmeisterschaften fast nie? Die Achtelfinalspiele liefern Hinweise auf Mängel im entscheidenden Moment im Vergleich zu Teams aus Europa und Südamerika. Japan kämpfte sich gegen Kroatien ins Elfmeterschießen. Dort scheiterten Takumi Minamino, Kaoru Mitoma und Maya Yoshida. „Ob wir unter dem Druck gebrochen sind? Das denke ich nicht, der Torwart war großartig“, sagte Trainer Hajime Moriyasu.

Schon 2010 verloren die Japaner im finalen Shootout gegen Paraguay, vor vier Jahren verspielten sie ein 2:0 gegen Belgien. Mangelnde Nervenstärke ist offensichtlich eine Schwäche. „Das ist eine riesige Enttäuschung“, sagte Wataru Endo vom VfB Stuttgart. „Wir haben Deutschland und Spanien besiegt, das war eine großartige Leistung.“ Seinerzeit lebte es sich als Außenseiter aber einfach, nun stieg die Erwartung. „Japan kann große Siege auf der Weltbühne einfahren“, sagte Moriyasu. Aber: „Wir haben das Viertelfinale wieder nicht erreicht und konnten diesen Meilenstein nicht setzen.“

Eklatanter Qualitätsunterschied

Das galt auch für Südkorea um den portugiesischen Coach Paulo Bento, der nach der Niederlage gegen Brasilien mit warmen Worten seinen Rücktritt erklärte: „Im koreanischen Fußball gab es das lange nicht, dass ein Trainer für einen gesamten WM-Zyklus da war. Wir sind unserem Spielstil immer treu geblieben. Das macht mich stolz und glücklich.“

Gegen den Favoriten auf den Goldpokal reichte es dennoch bei Weitem nicht. Brasilien nahm Koreas Abwehr auseinander, der Qualitätsunterschied zwischen der südamerikanischen Offensive und der asiatischen Defensive war eklatant.

So krass war es bei Australiens Aus nicht. Seit der Qualifikation zur WM 2006 spielen die „Socceroos“ in Asien statt in der eigenen Konföderation mit, weil sie sich erhofften, dort mehr gefordert zu werden als daheim in Ozeanien, wo nur Neuseeland ein halbwegs ernsthafter Gegner war. Das klappte insofern gut, als dass sich Australien seither immer qualifizierte. Weiter als ins Achtelfinale kam die Mannschaft aber auch nie. Gegen Argentinien wehrte sie sich tapfer, die fußballerische Klasse der Südamerikaner um Lionel Messi war aber letztlich größer.

Durch die WM-Aufstockung 2026 ergeben sich Chancen und Risiken. Die Startplatzzahl verdoppelt sich fast. Aus Asien nehmen dann mit acht Mannschaften zwei mehr als aus Südamerika teil. Aus sportlicher Sicht, das zeigten die Spiele in Qatar, ist das eine sehr fragwürdige Einteilung.

Vor dem Achtelfinale soll nach aktueller Planung eine weitere Runde mit Ausscheidungsduellen ausgetragen werden. Der asiatische Weg ins Viertelfinale wird noch weiter. Es ist also nicht ausgemacht, dass die Asiaten 2026 mehr mitnehmen als diesmal – mehr als den Applaus für Überraschungssiege, bevor die große WM-Bühne anderen gehört.