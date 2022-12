3:0 gegen Kroatien : Argentinien spielt schon wie ein Weltmeister

Kann schon sein, dass es Glück war, wie der Ball ihm wieder gegen das Schienbein gesprungen ist. Kann schon sein, dass es Glück war, wie der Ball ihm wieder gegen den Oberschenkel und die Brust gesprungen ist. Kann schon sein, dass es Glück war, wie dieses wohl wichtigste Tor seines Lebens entstanden ist. Eines kann aber nicht sein: Dass Julián Álvarez, Stürmer aus Argentinien, sich nicht angestrengt hat, dieses Glück davor und danach Schritt für Schritt durch das Lusail Stadium zu verfolgen, bis das Glück gar keine andere Möglichkeit mehr hatte, als einen Pakt mit ihm zu schließen.

Es waren an diesem Abend, an dem Argentinien und Kroatien fürs Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft antraten, fast 39 Minuten gespielt, als Álvarez, die Nummer neun der argentinischen Nationalmannschaft, mit dem Ball in den Strafraum stürmte.

Er setzte sich gegen seinen ersten Gegenspieler durch, weil der Ball an sein Schienbein sprang. Er setzte sich gegen seinen zweiten Gegenspieler durch, weil der Ball an seinen Oberschenkel und an seine Brust sprang. Er setzte sich dann auch gegen den Torhüter durch, weil er den Ball nur noch mit dem Vollspann an diesem vorbeischießen musste.

Und so war wegen eines Strafstoßes (35. Minute) und eines Schienbein-Oberschenkel-Brust-Vollspann-Tores (39. Minute) plötzlich ein Spiel entschieden, das eigentlich noch nicht entschieden hätte sein sollen.

Glück?

Nein, es war wirklich kein glücklicher Sieg, den 88.966 Menschen im Lusail Stadium sehen konnten. Es war ein argentinischer Sieg.

Am Dienstag hat Argentinien 3:0 gegen Kroatien gewonnen – und als erstes Team das Endspiel dieses Turniers erreicht. In der 35. Minute schoss Lionel Messi das erste Tor. In der 39. und 69. Minute schoss Julián Álvarez das zweite und dritte. Und auch in fast allen anderen Minuten sah man, warum diese Mannschaft sowohl Frankreich als auch Marokko, die sich an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) um den anderen Finalplatz streiten, schlagen kann.

Nun sollte man schnell anmerken, dass es selbst für das große Argentinien keine Selbstverständlichkeit mehr ist, diese Kroaten zu schlagen. Sie schafften schon 2018, was damals als Sensation dargestellt wurde: Sie spielten das Finale gegen Frankreich.

Jetzt, da Luka Modrić, ihr schlauer Spielmacher, schon 37 Jahre alt ist, sind sie wieder im Final Four. Was macht diese Mannschaft außer Modrić besonders? „Wir haben hart dafür gekämpft, unsere Unabhängigkeit als Nation zu gewinnen“, sagt Modrić. „Wir werden auch weiterhin bis zum letzten Tropfen kämpfen.“ Ob das stimmt oder nicht: Willen haben sie.

Von den sechs kroatischen K.o.-Spielen seit dem Start der WM 2018 endeten vier im Elfmeterschießen. Stets siegten sie. So etwa in diesem Viertelfinale gegen Brasilien – auch wenn Neymar in der 105. Minute das 1:0 machte. Manche Mannschaften würden daran zerbrechen. Die Kroaten nicht. Sie spielten gegen Argentinien in den ersten 35 Minuten munter mit. Es schien, als seien sie eine Gruppe von Spielern, die nicht verlieren kann – und an diesem Abend doch das Pech hatte, gegen einen Spieler spielen zu müssen, gegen den man momentan nicht gewinnen kann.

„Ich fühle mich sehr gut, ich fühle mich stark für jedes Spiel“, sagte Lionel Messi, als er später an dem Abend, an dem er mal wieder „Man of the Match“ war, ins Mikrofon des Medienraums sprach. Es ist langweilig, dass er immer gewählt wird, aber was soll man sagen? Der Stürmer aus Paris spielte in manchen Momenten so spektakulär, dass man sich wunderte, wie er das steigern will.

Da war der stramme Elfmeterschuss (1:0). Da war die Ballbehauptung im Mittelfeld plus der Pass auf Álvarez (2:0). Und da war dieses Dribbling gegen Joško Gvardiol, der magischste Moment des Spiels, in dem er sich so oft drehte, dass Gvardiol, einer der verlässlichsten Verteidiger des Turniers, irgendwann an einen Opa erinnerte, der in seinem Garten vergeblich versucht, einen entwischten Hasen einzufangen.

Als er Gvardiol im Strafraum entwischt war, passte Messi den Ball perfekt in die Mitte, wo Álvarez ihn nur noch ins Tor schießen musste (3:0). Die Nummer neun der Nationalmannschaft leuchtete, weil die Nummer zehn ihn leuchten ließ.

Als Messi dann schon weg war, saß Lionel Scaloni, sein Trainer, im Medienraum und sagte in das Mikrofon „Ich fühle mich geehrt, Messi trainieren und spielen sehen zu dürfen. Jedes Mal, wenn man ihn spielen sieht, ist es eine Motivation für seine Mitspieler, für Argentinien und die ganze Welt."

Es ist die erstaunliche Leistung Scalonis, dass er in seiner Mannschaft die offensive Freizügigkeit des einen großen Künstlers durch die defensive Disziplin der anderen kleinen Künstler ergänzt hat. Messi spielt für seine Mitspieler und seine Mitspieler spielen für Messi.

Das fing am Dienstag mit Álvarez an, dem Stürmer, der rannte und rannte und rannte, und hörte mit dem Innenverteidiger Nicolás Otamendi auf, der kaum einen Zweikampf verlor. Wenn sie so aggressiv verteidigen, wirkt es sich nicht zu negativ aus, dass Messi nicht mitmacht. So sieht das also aus, wenn die anderen Argentinier ihre Nummer zehn leuchten lassen.

An diesem Abend hatten die Kroaten 61 Prozent Ballbesitz – und schossen doch nur dreimal aufs Tor. Glück? Nein, ein Plan: Ein Trainer, der führt; eine Mannschaft, die verteidigt; ein Spieler, der den Unterschied macht. Im Halbfinale hat man gesehen, dass Argentinien in diesem Winter alles hat, um Weltmeister zu werden.