WM-Aus für Suarez : Uruguay siegt, scheitert, schimpft und weint

Im Stadion von al-Wakra gibt es kein Verstecken. Luis Suarez musste das schmerzlich feststellen. Dem Stürmer von Uruguay liefen die ersten Tränen aus den Augen, als ihn die Stadionkamera einfing und in Großaufnahme auf dem Videowürfel zeigte. Sofort brandete Jubel aus dem Block Ghanas auf, die Fans aus Afrika hatten nicht vergessen, was vor zwölf Jahren passiert war.

Bei der WM 2010 verhinderte Suarez durch ein Handspiel in letzter Minute den Einzug Ghanas ins Halbfinale. Entsprechend aufgeheizt war die Atmosphäre im Vorfeld gewesen, entsprechend groß fiel nun die Schadenfreude aus. Das Spiel lief zwar noch, aber Suarez ahnte da bereits, dass es sein letztes für die Nationalmannschaft sein würde. Uruguay gewann 2:0 gegen Ghana, trotzdem schieden beide aus, weil Südkorea im Parallelspiel durch ein spätes Tor 2:1 gegen Portugal gewann. Der punktgleichen Mannschaft von Uruguay fehlte am Ende ein Tor.

Siebert verweigert zwei Strafstöße

Den Schuldigen hatten die Südamerikaner in Person des deutschen Schiedsrichters Daniel Siebert ausgemacht, der ihnen zweimal einen möglichen Strafstoß verweigerte. Einen davon in der Nachspielzeit. Siebert kam nur mit Mühe in die Kabine, so sehr wurde er von den aufgebrachten Spielern bedrängt. Der Frust auf Seiten von Uruguay war groß, Trainer Diego Alonso wollte aber nicht alles auf den Unparteiischen schieben. „Wir hatten genügend Möglichkeiten, mehr Tore zu schießen. Das ist uns leider nicht gelungen“, sagte er.

Einen verbalen Seitenhieb in Richtung der intransparenten Elfmeterentscheidungen konnte er sich aber nicht verkneifen. „Wir sind nicht wegen der Dinge ausgeschieden, die heute passiert sind. Wir sind ausgeschieden wegen des Elfmeters, den wir gegen Portugal bekommen haben. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack“, sagte er. Im zweiten Gruppenspiel hatte der iranische Schiedsrichter einen zweifelhaften Strafstoß in der Nachspielzeit gepfiffen, den Bruno Fernandes verwandelte. Das Vergehen sei gering gewesen, auch von Seiten der FIFA habe er im Nachgang gesagt bekommen, dass es kein Elfmeter war, sagte Alonso.

Und nun wieder der Schiedsrichter. Siebert stand stärker im Fokus, als ihm lieb sein konnte. Von Suarez oder dem zweimaligen Torschützen Giorgian de Arrascaeta redete im Anschluss kaum jemand. Dass die wichtigsten Entscheidungen alle zu Gunsten Ghanas ausfielen, war aus Sicht von Siebert mindestens unglücklich.

Los ging es mit einem Elfmeter Mitte der ersten Halbzeit. Torwart Sergio Rochet wehrte einen Schuss von Jordan Ayew ab, konnte den aber nicht festhalten. Als er sich in Richtung des Balls streckte, nahm der heraneilende Mohammed Kudus das Angebot zum Abheben gern an. Siebert entschied zunächst auf Weiterspielen, korrigierte seine Entscheidung nach Eingreifen des Videoassistenten Bastian Dankert aber. Darüber ließ sich diskutieren.

In der zweiten Halbzeit ging es aufgeregt weiter: Ghanas Verteidiger Daniel Amartey hatte Darwin Nunes zu Fall gebracht. Siebert entschied wieder auf weiterspielen, wurde wieder vom Videoassistenten benachrichtigt – und gab zur allgemeinen Überraschung auch nach mehrmaligem Ansehen der Bilder keinen Strafstoß. Dabei war das Vergehen in diesem Fall deutlicher als im ersten.

Dass es dann in der Nachspielzeit nicht einmal eine Überprüfung der Szene gab, bei der Edinson Cavani durch Seidus Auflaufen zu Fall kam, war unverständlich. Ghanas Trainer Otto Addo sagte dagegen: „Der Schiedsrichter hat einen sehr guten Job gemacht.“ Die Aussage war wenig verwunderlich, hatte mit einer neutralen Sichtweise aber nichts gemein.

Addo konnte nichts dafür, dass Siebert so diskutable Entscheidungen traf und auch nicht, dass Andrew Ayew den streitbaren Strafstoß verschoss (21.). Der Schütze verzögerte seinen Anlauf lange, Rochet hatte keine Mühe, den Ball abzuwehren.

Der Bruch im Spiel Ghanas war deutlich erkennbar. Darwin Nunes kam der Führung nahe, sein Heber wurde von Mohammed Salisu aber vor der Linie geklärt (23.). Kurz darauf durfte Uruguay zum ersten Mal bei dieser WM jubeln und beinahe wäre es ausgerechnet Suarez gewesen, der vor dem Fanblock Ghanas getroffen hätte. Seinen Schuss parierte Lawrence Zigi gerade noch, den Abpraller drückte de Arrascaeta über die Linie (26.).

Sehenswerter war das zweite Tor des Mittelfeldspielers, der bei Flamengo in Brasilien angestellt ist. Ein hohes Anspiel von Suarez nahm er direkt aus der Luft, Zigi hatte keine Abwehrchance (32.). Uruguay stand zu diesem Zeitpunkt im Achtelfinale, wusste aber um die Gefahr eines südkoreanischen Sieges – und letztlich entwickelten sich die Dinge tatsächlich zu ihren Ungunsten.