Stephanie Frappart bei der WM : Die beste Schiedsrichterin der Welt

Stephanie Frappart hat Fußballgeschichte geschrieben – mal wieder. Demnächst pfeift sie bei der Weltmeisterschaft in Qatar. Sie soll eine Bewegung in Gang setzen.

Sie weiß, wie es sich anfühlt, die Erste zu sein. Die erste Frau in einer von Männern dominierten Fußballwelt. Stéphanie Frappart, Französin, 38 Jahre alt, 1,64 Meter groß, gibt den Ton an auf dem Platz. Auch vor großer Kulisse. Das Santiago Bernabéu in Madrid am vergangenen Mittwochabend: 52.511 Zuschauer sitzen auf den Rängen, unten, auf dem Rasen, leitete Frappart als erste Schiedsrichterin überhaupt ein Spiel von Real Madrid.

Michael Wittershagen Zuständig für den Sport in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Und es ging gleich ordentlich zur Sache beim 5:1-Sieg der „Königlichen“ im Champions-League-Spiel über Celtic Glasgow. Nach fünf Minuten entschied sie nach einem Handspiel das erste Mal auf Elfmeter für Real Madrid, nach 19 Minuten – dieses Mal mit Unterstützung des Videobeweises – zum zweiten Mal. Nach 33 Minuten gab sie den dritten Elfmeter, dieses Mal für Glasgow. Dazu zückte Frappart zwei Mal die Gelbe Karte, beendete Diskussionen mit einem Lächeln und wurde nach der Partie für ihre Leistung gelobt. Der Tenor: fehlerlos. Einige hielten ihren Auftritt sogar für besser als den der meisten Unparteiischen in der englischen Premier League.