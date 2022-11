Polen gewinnt bei WM 2:0 : Lewandowski beendet die saudische Party

Die Fans aus Saudi-Arabien machen die WM in Qatar zu ihrem Heimspiel. Doch nach der Sensation gegen Argentinien verliert ihr Team gegen Polen, das damit Lionel Messi und Co. unter Druck setzt.

Im Jahr 2019 stellte der Fußball-Weltverband FIFA eine Studie vor, in der die Ausweitung der WM auf 48 statt 32 Mannschaften schon für das nächste Turnier genau untersucht wurde. Das Ergebnis: gut möglich. Die Einschränkung: aber nicht für Qatar alleine. Mindestens ein Nachbar hätte Ko-Gastgeber werden müssen.

Gianni Infantino hätte es sicher sehr gefallen, wenn dieser Partner Saudi-Arabien geworden wäre. Das Land hatte, wie andere, seinerzeit die diplomatischen Beziehungen zu Qatar abgebrochen. Und dann eine politische Annäherung durch ein gemeinsames Fußballturnier? Für den FIFA-Präsidenten wäre das garantiert ein gutes Argument für seinen Friedensnobelpreis gewesen.

Soweit kam es nicht. Im Januar 2021 beendete Saudi-Arabien auch ohne Infantino die Blockade. Und derzeit wird die WM im alter Mannschaftsstärke gespielt, ehe 2026 aufgestockt wird. Trotz alldem machen die Saudis diese Weltmeisterschaft zu ihrer. Viele Fans haben sich auf den recht kurzen Weg nach Doha gemacht und feuern ihre Mannschaft in beeindruckender Lautstärke an.

Zum Start ins Turnier gelang gar eine sportliche Sensation. Saudi-Arabien besiegte Argentinien mit 2:1. Im zweiten Spiel indes wurde die Party in Grün – vorerst – beendet. Polen setzte sich mit 2:0 Toren durch. Piotr Zielinski (40.) und Robert Lewandowski, mit seinem ersten Tor bei einer WM, trafen (82.).

Mit der Begeisterung, mit der die Saudis die Partie gegen Argentinien beendet hatten, begannen sie auch die gegen Polen am Samstagnachmittag im Education City Stadion – nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf den Rängen. Die deutliche Mehrheit der Fans hielt es mit der Mannschaft in Grün, deren Spiellaune in jeder Szene spürbar war. Mit technisch hochwertigem Fußball kombinierten sich die Saudis immer wieder vor das polnische Tor. Mohammed al-Breik gab den ersten Torschuss ab (8. Minute), noch besser war der Versuch von Mohamed Kanno, den Wojciech Szczesny parierte (13.).

Polen sammelte derweil nur Gelbe Karten. Jakub Kiwior, Matty Cash und Arkadius Milik wurden früh verwarnt. Und sonst? Nach der anfänglichen offensiven Zurückhaltung fand die Elf um Weltfußballer Lewandowski ein wenig besser ins Spiel. Nach einer Ecke köpfte Krystian Bielik, doch Saleh al-Shehri nahm seinem Torwart die Arbeit ab (26.). Machtlos war Mohammed al-Owais in der 39. Minute. Lewandowski kam zunächst nicht am Schlussmann vorbei, reagierte aber prompt und legte den Ball von der Grundlinie zurück. Piotr Zielinski drosch das Spielgerät zum 1:0 ins Tornetz.

Lange brauchten die Saudis nicht, um sich von dem Schreck zu erholen. Als Bielik Stürmer al-Shehri, die sich zuvor auf der anderen Seite bei Polens erster Chance schon begegnet waren, zu Fall brachte, ließ Schiedsrichter Wilton Sampaio erst weiterspielen. Doch Videoassistent Bruno Boschilia machte ihn auf ein mögliches Foul aufmerksam. Sampaio schaute sich die Szene nochmal am Bildschirm an und entschied: Elfmeter. Der Jubel der saudischen Fans war so laut, als hätte ihr Team den WM-Titel gewonnen. Doch Firas al-Buraikan scheiterte an Szczesny, der auch den Nachschuss von al-Breik hielt.

Die Saudis ließen sich aber nicht entmutigen, sondern versuchten ihr Glück weiter. Kapitän Salem al-Dawsari setzte sich nach einem Tohuwabohu im Strafraum durch, scheiterte allerdings abermals am starken Szczesny (55.), wenig später schoss al-Buraikan aus spitzem Winkel über das Tor (60.). Erst hatten die Saudis kein Glück, dann kam bei den Polen Pech hinzu. Milik nach Flanke mit dem Kopf (63.) und Lewandowski mit der Wade (66.) trafen nur Latte und Pfosten. Saudi-Arabien versuchte es weiter, doch die Schüsse von al-Dawsari (69.) und Abdullelah al-Malki (78.) waren zu schwach.

Die schlechten Gefühle wurden noch stärker. Der Schütze trommelte nach einem Fehlversuch auf den Boden, Trainer Herve Renard griff sich fassungslos an den Kopf. Als al-Malki am Strafraum als letzter Feldspieler den Ball an Lewandowski verlor, schob der zum 2:0 ein (82.). Es war sein erstes Tor bei einer WM, nachdem er 2018 ohne geblieben war und beim 0:0 gegen Mexiko am vergangenen Dienstag einen Elfmeter vergeben hatte. Der frühere Torjäger des FC Bayern rutschte jubelnd über den Rasen. Seinen zweiten Treffer verpasste er, als er mit einem Lupfer am Torwart scheiterte (90.).

Da war die saudische Party längst vorbei. Zahlreiche Fans unter den 44.259 Zuschauern hatten das Stadion verlassen, die Anfeuerungen waren eingestellt. Stattdessen hörte man alleine die Gesänge der polnischen Anhänger, die dabei vor allem einen Namen laut riefen: Lewandowski. Der hatte, wie schon gegen Mexiko, auffallend positiv auf seine Mitspieler, die er früher auch schon mal öffentlich kritisiert hatte, eingewirkt. Immer wieder applaudierte er, selbst nach Fehlpässen. Der Lohn war reich mit dem ersten Sieg in Qatar. Polen hat nun beste Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale.

Mit dem Ergebnis des früheren Spiels in der Gruppe C ist der Druck auf Argentinien vor der Partie am Abend (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) gegen Mexiko immens. Verlieren Messi und Co., ist die WM für sie beendet. Bei einem Remis müssten die Argentinier gegen Polen mindestens mit zwei Toren Differenz gewinnen, um sicher weiterzukommen. Parallel trifft Mexiko auf Saudi-Arabien. Deren Fans sollten ihre Stimme wiederfinden. Es dürfte, mit den feurigen Anhängern aus Mittelamerika, ein sehr stimmungsvolles Spiel werden. 2030 kommt die WM vielleicht wirklich nach Saudi-Arabien. Das Land plant ein Turnier mit Ägypten und Griechenland.