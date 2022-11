Niederlande und Louis van Gaal : „Ich bin der beste Trainer“

Louis van Gaal wäre nicht Louis van Gaal, wenn er nicht auch diese Weltmeisterschaft zu einem Ereignis erklären würde, das perfekt auf seine einzigartigen Fähigkeiten zugeschnitten ist. Die nur einwöchige Vorbereitungszeit zwischen den letzten Klubspielen der Stars und der ersten WM-Partie seiner Niederländer gegen Senegal am frühen Montagabend (17 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) sei aus seiner Sicht „ein Vorteil“, sagte der Fußball-Lehrer in der vergangenen Woche selbstgewiss.

Denn nur die allerbesten Coaches seien in der Lage, während einer so kurzen Vorbereitung wirklich etwas Besonderes zu erschaffen. Davon werde sein Team profitieren, denn: „Ich bin der beste Trainer“, verkündete er, das Ziel ist also klar: „Wir wollen Weltmeister werden.“

Wenn der 71 Jahre alte Niederländer solche Sätze sagt, schwingt immer eine Portion Selbstironie mit. Aber diesem Altmeister der Trainerkunst ist zuzutrauen, dass er in Qatar erfolgreicher sein wird, als mancher Experte erwartet. Bei der WM 2014 scheiterte er mit seinem Team erst im Halbfinale nach Elfmeterschießen an Argentinien. „Damals hatten wir einen Kader, der weniger Qualität hatte“, sagte van Gaal am Sonntag. „Diesmal wollen wir mehr.“

Niederlande vertraut van Gaal

Die Niederländer in der Heimat vertrauen diesem streitbaren Mann, der nach 2000 und 2012 vor allen deshalb zum dritten Mal Bondscoach wurde, weil es nach einer erfolglosen EM 2021 und dem Rücktritt von Frank de Boer keinen anderen gab.

Zuletzt hat die Elftal souverän das Finalturnier der Nations League erreicht; im Jahr 2022 ist seine Mannschaft ungeschlagen, hat von sechs Partien acht gewonnen, nur gegen Deutschland und Polen unentschieden gespielt. Aber die WM folgt seit Jahrzehnten auf seltsame Art historischen Gesetzmäßigkeiten. Der Titelträger entstammt stets dem Kreis der Giganten Deutschland, Italien, Argentinien, Brasilien und Frankreich. Die Holländer schneiden trotz ihrer kleinen Einwohnerzahl fast immer erstaunlich gut ab, sofern sie nicht in der Qualifikation scheitern. 1974, 1978 und 2010 standen sie im Endspiel, 1998 und 2014 im Halbfinale.

Bei dieser WM tritt die Elftal mit einem Kader ohne große Stars an, jedenfalls wenn man von Virgil van Dijk von FC Liverpool und Frenkie de Jong (Barcelona) absieht. Aber das ist van Gaal nur recht, der erklärte, er brauche „drei, maximal vier kreative Spieler, der Rest der Mannschaft muss diesen Spielern dienen“. Nach dem Ausfall des gefährlichsten Angreifers Memphis Depay fürs erste Spiel ist ein Kreativplatz frei. Aber wer weiß schon, was van Gaal denkt?

Denn seinen Eigensinn trägt van Gaal auch in Doha vor sich her wie eine Monstranz. So ist beispielsweise am Tag vor dem Einstieg ins Turnier nicht klar, wer das Tor der Niederländer hüten wird. Nachdem der Freiburger Mark Flekken gar nicht erst nominiert wurde, gilt Andreis Noppert vom SC Heerenveen als Favorit auf die Position, festlegen mochte van Gaal sich aber nicht. Und womöglich wird er später im Turnier im Falle eines Elfmeterschießens noch einen anderen Spezialisten einwechseln: Einer der drei Torhüter, dessen Name ebenfalls geheim gehalten wird, hat sich in Tests mit einem Spezialtrainer für Elfmeter als besonders geeignet entpuppt. Schon 2014 war van Gaal im Viertelfinale gegen Costa Rica mit diesem Winkelzug erfolgreich.

Nun können sich die Freunde des WM-Fußballs zum wohl letzten Mal an diesem Trainer erfreuen. Van Gaal hat eine Krebserkrankung überstanden, und nach dem Turnier wird Ronald Koeman die Elftal übernehmen. Doch sagte van Gaal am Sonntag: „Die Frage, ob ich das letzte Turnier als Trainer spiele, bleibt eine Frage. Ich glaube schon, aber man weiß nie.“