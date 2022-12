Brasilien im WM-Viertelfinale : Trainer Tites sieben Offensivkünstler

Am späten Montagabend, als seine Fußballspieler in der Kabine noch das 4:1 gegen Südkorea feierten, saß Tite, der Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, im Medienraum des Stadions 974 und machte, was er in diesen Momenten meistens macht: Er überlegte.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Die Pressekonferenzen mit Tite haben etwas Philosophisches. Er spricht dort nicht, weil er sprechen muss, sondern sagt etwas, weil er etwas sagen will. An diesem Abend, an dem seine Mannschaft das Achtelfinale mit Sturm und Drang dominiert hatte, wollte ein Reporter wissen, was der Trainer an seinem Team schätze. Also überlegte Tite – und antwortete dann: „Unsere Kühnheit in der Offensive.“