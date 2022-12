Lionel Messi und Kylian Mbappé : Die packenden Wendungen des WM-Endspiels

In der 79. Minute gab es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass es der große Abend der Argentinier werden würde. Sie dominierten das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Frankreich, weshalb im Lusail Stadium schon die Geschichten der Sieger in der Luft lagen.

Die Geschichte des Überspielers Lionel Messi, des Torschützen des 1:0, der den Menschen in seinem Land an diesem Abend endlich schenken wollte, was er ihnen noch nicht schenken konnte. Die Geschichte des Stürmers Ángel Di María, des Torschützen des 2:0, des Unterschätzten, der das WM-Endspiel 2014 wegen einer Verletzung verpasst hatte und nun, im WM-Endspiel 2022, in der ersten Hälfte den Unterschied machte. Die Geschichte des Trainers Lionel Scaloni, der eine Mannschaft formte, die in diesen WM-Wochen demonstrierte, welche Kraft ein Kollektiv entwickeln kann.