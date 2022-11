Große Emotionen bei WM-Sieg : Messi zeigt Deutschland, wie es geht

Der Fußball-König aus Argentinien ließ nicht nur „sein“ Volk warten. Beim Spiel gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft in Qatar dauerte es bis zur 64. Minute, ehe der Star seiner Mannschaft den ersten Treffer erzielte und die Nerven seiner Landsleute beruhigte. Danach ließ er die 180 Medienvertreter im Pressekonferenzraum noch länger warten. Es waren schon 90 Minuten plus Nachspielzeit – und die kann bei dieser WM ja üppig ausfallen – vergangen, ehe Messi seine Aufwartung machte. Drei Antworten auf drei Fragen, dann war er schon wieder weg an diesem besonderen Abend in Lusail.

Wie die Deutschen an diesem Sonntag (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) gegen Spanien hatten auch die Argentinier schon am zweiten Gruppenspieltag ein „Endspiel“. Nach der eigenen sensationellen Niederlage gegen Saudi-Arabien zum Auftakt und dem polnischen Sieg am Nachmittag zuvor, war klar: Verliert Argentinien, ist das Aus besiegelt. Es wäre eine Blamage gewesen für den einstigen Weltmeister. Und ein Drama für Messi, der in Qatar seine letzte Weltmeisterschaft spielt und wie Diego Maradona einen WM-Titel gewinnen möchte.

Es war ein Nervenspiel vor 88.966 Fans im Finalstadion nördlich von Doha, darunter viele lautstarke Anhänger der Argentinier. Lange Zeit verbarrikadierten die Mexikaner ihr Tor erfolgreich, Messi und Co. fiel wenig ein, ehe der Star doch noch eine Lücke fand und mit einem Linksschuss traf. Wie groß die Anspannung und Angst vor dem Scheitern waren, zeigte nicht nur Messis Jubel. Assistenztrainer Pablo Aimar war emotional so sehr ergriffen, dass er auf der Bank schluchzte. Als Enzo Fernández (87.) per Traumtor das 2:0 nachlegte, fiel die ganze argentinische Last ab. „Die Familie leidet, die Freunde leiden“, sagte Trainer Lionel Scaloni. „Es ist sehr emotional, die Jungs spielen zu sehen.“

Die Party in himmelblau und weiß fand nicht nur auf den Tribünen statt, sie ging auch in der Kabine weiter. Die Spieler tanzten, hüpften, sangen und jubelten – als hätten sie die WM schon gewonnen. So weit ist es noch lange nicht, aber immerhin ist das Desaster des Scheiterns nach nur zwei Spielen abgewendet. „Nun liegt es wieder nur an uns“, sagte Messi nach 1.30 Uhr Ortszeit. Es war zuvor sein 167. Länderspiel, das 21. bei einer WM. 93 Mal hat er nun getroffen, zum achten Mal beim globalen Championat, wie Maradona. Die vor zwei Jahren verstorbene Legende ist die Referenzgröße. Noch.

Das Ziel bleibt die Rückkehr ins Stadion von Lusail am 18. Dezember, wenn dort das Endspiel steigt. Dass es bis dahin noch ein weiter, ein sehr weiter Weg ist für die Argentinier, zeigte die Partie gegen Mexiko, trotz des Sieges. Trainer Scaloni hatte nach der Niederlage gegen Saudi-Arabien gleich fünf Defensivspieler ausgetauscht. Doch das Problem war die Offensive, die sich gegen Mexikaner, die sich einigelten, nicht durchsetzen konnte. Erst in der zweiten Halbzeit wurde es besser und vor allem erfolgreicher. Nach Pass von Ángel di María drosch Messi den Ball mit links flach in die rechte Ecke.