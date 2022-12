WM-Kolumne „Pfannenstiels Welt“ : Der beste Torwart der Welt ist Brasilianer!

Lutz Pfannenstiel hat in seiner Profikarriere auf allen Kontinenten gespielt: 25 Vereine in 13 Ländern, nachzulesen in „Unhaltbar – Meine Abenteuer als Welttorhüter“. Derzeit bereitet er St. Louis City SC als Sportdirektor auf den Start in der MLS von der Saison 2023 an vor. Zuvor war er für das Scouting bei der TSG Hoffenheim verantwortlich und als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf tätig. Pfannenstiel, 49, arbeitet auch als TV-Experte für das ZDF, den SRF und ESPN. Die Fußball-WM in Qatar (20. November bis 18. Dezember) begleitet Pfannenstiel für die F.A.S. als Experte.

Torhüter haben eine Macke – das ist nicht erst seit Titan Kahn oder Rambo Schumacher bekannt. Deutschland ist das Land der Torhüter: Toni Turek, Sepp Maier, Oliver Kahn – nur drei Beispiele für große Männer im deutschen Kasten. Ich selbst war auch mal Torwart – nur nicht ganz so groß.