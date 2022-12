Aktualisiert am

Van Gaals Ende in aller Würde

Ein großer Trainer tritt ab : Van Gaals Ende in aller Würde

Auf seine ganz eigene Art erschien Louis van Gaal wie ein Louis-van-Gaal-Denkmal, als er seine wohl allerletzten Momente auf der WM-Bühne aufsaugte. Um den Trainer der Niederländer herum tobte nach der Viertelfinalniederlage gegen Argentinien ein emotionaler Gewittersturm. Seine Spieler trauerten, van Gaal selbst stand einfach nur da, und die Argentinier feierten ihren Sieg, allerdings mit einer etwas seltsamen Mixtur unterschiedlicher Gefühle.

Statt sich einfach zu freuen, verhöhnten, ja beschimpften sie ihren unterlegenen Gegner. Lionel Messi, der am kommenden Wochenende zum größten Spieler der Geschichte werden möchte, suchte sogar ein direktes Wortgefecht mit van Gaal, der in diesen Minuten von der Aura eines weisen Mannes umgeben war, der das große Ganze auf sich einwirken lassen wollte. Der die kleinen Aufgeregtheiten des Fußballs nur noch wahrnimmt wie eine lästige Fliege, die eben da ist, ohne wirklich zu stören. Van Gaal nahm in aller Würde Abschied. „Es ist unglaublich schmerzhaft, auf diese Weise auszuscheiden“, sollte er später sagen. „Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft, ich hatte eine tolle Zeit.“