Fußball-WM in Qatar : Die Verträge der Stars

Was soll eigentlich ein Superstar sein? Auf der Website „Bild.de“, dem Ort der ständigen Superstarisierung, ist Mathias Gidsel einer. Am Sonntag ist dort ein Artikel mit diesem Titel erschienen: „Superstar Gidsel verlängert bis 2028“. So steht das fast Tag für Tag in den Sportmeldungen deutscher Medien.

Ehe an dieser Stelle nun die These diskutiert werden soll, dass sogenannte Superstars in der finalen Woche der Fußball-Weltmeisterschaft nicht nur Ausdruck einer ästhetischen Anspruchslosigkeit, sondern endlich Gegenstand eines sportlichen Erkenntnisgewinns sind, sollte man für alle, die nebenher noch nicht hektisch gegoogelt haben, schnell erwähnen: Mathias Gidsel ist ein Handballspieler.