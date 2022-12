Kroatien im WM-Viertelfinale : Die neuen Meister des Showdowns

Es wird nur wenige WM-Beobachter geben, selbst in Kroatien, die sich noch lange an diesen speziellen Rekord zurückerinnern werden, den Dominik Livaković am Montag an einem lauen Winterabend am Persischen Golf aufgestellt hat. Drei Bälle wehrte der kroatische Torhüter beim 3:1-Sieg im Elfmeterschießen am Ende des Achtelfinalduells mit Japan ab, niemand kommt in dieser Statistik auf einen Wert von vier.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Lediglich zwei Kollegen haben – wie Livakovic – drei Schüsse gehalten: sein Landsmann Danijel Subasic im Achtelfinale 2018 gegen Dänemark und der Portugiese Ricardo gegen England 2006 im Viertelfinale. Livaković gebührt damit ein ruhmreicher Platz in den ewigen Turnierstatistiken, und sein berühmter Mitspieler Luka Modric küsste ihn anerkennend auf die Stirn.