Zuschauerflucht bei Qatar-Spiel : Dieser Fußball-Kultur fehlt etwas

Leere Plätze, so weit das Auge reicht: das Stadion des WM-Eröffnungsspiels Bild: AFP

Zu den prägenden Merkmalen dieser Weltmeisterschaft zählen kulturelle Unterschiede, die gerade in Doha in einer Heftigkeit aufeinanderprallen, die tatsächlich etwas überraschend kommt. Bestenfalls bemühen sich alle Seiten, an manchen Stellen die eigene Perspektive zu hinterfragen, wozu aber selbst auf der Ebene der Fußball-Kultur eine enorme Flexibilität erforderlich ist, wie sich beim Eröffnungsspiel zeigte.

Die Partie zwischen Qatar und Ecuador war in einem halbleeren Stadion zu Ende gegangen, schon nach 45 Minuten, dieser (angeblich) jahrelang herbeigesehnten Veranstaltung hatten viele Qataris offenkundig keine Lust mehr auf ihr Team.