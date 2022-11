Fußball-WM in Qatar : 23 Stunden Doha und keine Frage später

Doha am vergangenen Dienstag. 19 Tage bis zum ersten Spiel der Fußball-WM in Qatar. Es ist Viertel vor elf am Vormittag, ein Busfahrer kurvt mit seinem Arbeitsgerät über einen Parkplatz, hält an, öffnet die Tür. 33 Grad Celsius. 13 deutsche Journalisten steigen aus. Sie sehen bezogene Apartmentblocks und Apartmentblocks im Rohbau. Sehen Arbeiterbaracken. Sehen Sichtschutzwände und Stacheldraht. Sehen das Grau des Asphalts und den Sand, wo die Wüste noch nicht zum Parkplatz wurde. Sehen das Stadion von Lusail. Es heißt Lusail Iconic Stadium. Es ist sandbraun. Hier wird am 18. Dezember abends um sechs das Endspiel angepfiffen. Das Finale der „großartigsten WM aller Zeiten“ (Gianni Infantino).

Die Diskrepanz zwischen dem Eindruck dieses Augenblicks auf diesem Parkplatz und den Maßlosigkeiten des Präsidenten des Internationalen Fußballverbands FIFA ist fast schon zu grotesk, um noch zu deprimieren. Aber nur fast.