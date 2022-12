WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Nicht hupen, Fahrer träumt

An diesem Montag ist es Zeit für einen Abschied. Noch nicht von der WM, aber von meinem Nissan Sunny. Gerade nochmal nachgeschaut, bisschen mehr als 2000 Kilometer. Gar nicht so wenig in einem Land, das – einmal darf man’s vielleicht noch sagen – nur halb so groß wie Hessen ist, und in dem einem bei dieser WM eigentlich jeder Weg abgenommen werden sollte.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Also, wenn man nicht mit einer Mannschaft zu tun hatte, die gewissermaßen in Nordhessen residierte, während sich alles andere in Frankfurt abspielt. Aber wollen wir mal nicht schon wieder auf dem DFB herumhacken, ist ja auch ein Gewinn, wenn man ein bisschen in der Gegend herumkommt – nicht nur, um mal am eigenen Leib zu erfahren, wie strapaziös die einstündige Anfahrt zu so einer Pressekonferenz ist (gar nicht, ehrlich).

Grimmige Fahrer

Wenn man zum Beispiel sieht, dass es nicht nur die glitzernde Megametropole Doha gibt, sondern auch ein verschlafenes Nest wie al-Khor, mit dem zweitgrößten Stadion dieser WM und auch einer hübsch zurechtgemachten Corniche am Wasser, nur leider ohne Menschen, die sich dort aufhalten.

Oder wenn man stoßstangennah zu spüren bekommt, dass Qatar halt doch nicht nur ein Land ist, wo ausschließlich freundliche Volunteers leben, die einem noch dann den Weg weisen, wenn die U-Bahn schon vor einem steht, sondern auch eines, wo grimmige Fahrer in weißen Kisten mit verdunkelten Scheiben einen sogar auf dem beidseitig eingemauerten Zubringer zum Highway von der Straße schieben wollen.

Mehr zum Thema 1/

Aber wollen wir auch da nicht meckern, erstens gibt’s das in Frankfurt auch, und zweitens war das mit dem Verkehr – ehrlich – gar nicht so schlimm. Hat nicht gerade jemand gesagt, dass es die am besten ausgeschilderte WM aller Zeiten ist? Oder träume ich das am Steuer meines Nissan Gianni?