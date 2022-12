Marokko rockt die Fußball-Welt : „Jeder wird sich jetzt vor uns fürchten“

Am Ende der dritten Nachspielzeit lag der Ball doch noch im marokkanischen Tor. Eine Dreiviertelstunde war seit dem Abpfiff vergangen, das Al-Thumama-Stadion fast leer, zwei waren da aber, die immer noch Fußball spielten, ganz allein. Der eine war einer der großen marokkanischen Helden des Abends, Torwart Bono in seinem blauen Dress, der andere war ziemlich klein, trug aber Bonos Handschuhe und sah damit gleich noch ein bisschen kleiner aus, während er den Ball über den Rasen kickte und dabei immer mal wieder zu Boden stolperte. Als Bono junior dann den Ball ins leere Tor kickte, der Vater nur hinterherschaute, brandete noch einmal kurz der Jubel der letzten verbliebenen Zuschauer auf – dieses Tor gegen Marokko war eben auch ein bewegendes für Marokko.

Solche Szenen gibt es öfter in den Stadien dieser Welt, aber auf dieser besonderen Bühne, in diesem besonderen Moment, war es dennoch ein kostbares Detail, das daran erinnerte, dass dieser Fußball, trotz allem, eben auch ein Spiel ist – insbesondere wenn man die Szene gegenschnitt mit den Szenen frenetisch feiernder Marokkaner und anderer Araber und Afrikaner überall auf dem Globus und der Bedeutung, die diesem Ereignis beigemessen wurde.

Der kollektive Aufschrei im ohnehin ohrenbetäubenden Lärm des Al-Thumama-Stadions nach dem Schlusspfiff dieses WM-Viertelfinales gegen Portugal war zugleich der Schrei des afrikanisch-arabischen Fußballs, der um die Welt ging.

Wenig später saß Bono, der eigentlich Yassine Bounou heißt, im Pressesaal, sein blaues Torwart-Outfit mit den kurzen Ärmeln trug er immer noch. Neben ihm, den schwarzen Anzug gegen eine schwarze Trainingskluft getauscht, nahm sein Trainer Walid Regragui Platz, und die beiden kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Bono sollte sagen, wie es für ihn sei, nach einem Spiel gegen diesen Gegner, mit all seinen Ronaldos, Joaos und Pepes, nun als „Spieler des Spiels“ auf dem Podium zu sitzen.

Zuerst wollte er nur einen Dank loswerden, an die Fans, für die großartige Unterstützung, vor allem aber an sein Team, in dem zwar nicht die Ronaldos, Joaos und Pepes dieser Fußballwelt spielen, aber ein paar Typen, die das Establishment dieser Fußballwelt gerade das Fürchten lehren.

Dann hatte er dazu passend noch eine andere Botschaft: „Wir sind hier“, sagte er, „um die Mentalität zu ändern, wir wollen dieses Gefühl der Minderwertigkeit loswerden. Das haben wir geschafft. Die Generation nach uns wird wissen, dass marokkanische Spieler Wunder vollbringen können.“

Das Wunder, wenn man es so nennen will, bestand im Großen darin, es als erste Mannschaft vom afrikanischen Kontinent in ein WM-Halbfinale geschafft zu haben. Und im Kleinen, dabei in acht Stunden Fußball (ohne Nachspielzeit) noch nicht einen Treffer eines Gegners hingenommen zu haben, sondern – den von Bono Junior schon herausgerechnet – lediglich ein Eigentor.

Der Mann, der dafür in erster Linie verantwortlich ist, wollte es allerdings ausdrücklich nicht so nennen. „Das ist kein Wunder, das ist das Ergebnis harter Arbeit“, sagte Trainer Regragui, und er stürzte sich auch nicht ohne weiteres in den Erzählstrang von den namenlosen Marokkanern, Hakim Ziyech spiele schließlich bei Chelsea, Noussair Mazraoui beim FC Bayern und Achraf Hakimi bei Paris Saint-Germain.

Aber an der Außenseiterstory, die gerade um die Welt geht, hatte er schon auch seine Freude. „Wir sind jetzt das Team, das jeder liebt bei dieser WM, weil wir zeigen, dass man es auch schaffen kann, wenn man nicht so viel Talent, Qualität und auch Geld hat. Wenn du im Kino Rocky Balboa siehst, bist du auch für Rocky, und wir sind der Rocky dieser WM.“

Wenn es nun im Halbfinale gegen Frankreich geht, am Mittwoch in al-Khor (20.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) wird es in vielerlei Hinsicht ein besonderes Duell, für Regragui aber auch ganz persönlich. Er ist in Frankreich geboren, in der Gemeinde Corbeil-Essonnes in der südlichen Peripherie von Paris, er spielte Fußball bei Racing Paris, in Toulouse, Ajaccio, Dijon, Grenoble, und auch mal in Santander, rund 50 Mal war er für die Nationalmannschaft seines Landes im Einsatz.