Fußball-WM in Qatar : Wie Gastarbeiter die Spiele schauen

Im Schatten der Stadt, wo man die Gesichter der Gesichtslosen sehen und die Stimmen der Stimmlosen hören kann, drücken und drängeln sich an diesem Abend Männer in ein Kricketstadion. So viele, dass man kaum schätzen kann, wie viele sie wirklich sind. Sie kommen aus Bangladesch und Pakistan, aus Indien und Nepal, aus Ghana und Kenia.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Sie stehen Schulter an Schulter vor Tor 3, wo sie das Leuchten der Leinwand schon sehen können. Sie drücken und drängeln nun stärker, und die Sicherheitskräfte können sie nicht stoppen, weil sie, so sagt es später einer, nicht dachten, dass so viele Männer kommen werden. So stürmen diese in das kleine Stadion, wo sie wenigstens durch einen Bildschirm in das große Stadion blicken wollen, wo gleich ein Weltereignis pünktlich und mit Publikum angepfiffen werden wird, weil Männer wie sie dafür alles gegeben haben. Manche sogar ihr Leben.

Es ist Sonntag in Asia Town, einem Teil der Doha Industrial Area, und in wenigen Minuten fängt das erste Spiel der Fußballweltmeisterschaft an. Hier, wo die Arbeiter aus dem Ausland in Camps wohnen, hat man das Kricketstadion eingerichtet. Mit Bildschirm. Mit Moderatorinnen. Mit Musik. Dort dürfen die Arbeiter die Spiele schauen, die sie dadurch möglich machten und machen, dass sie Stadien oder Hotels vor der WM bauten und während der WM herrichten.

Bilder widersprechen denen für das Weltpublikum

Und obwohl einen das Gefühl nicht loslässt, dass der Fußball-Weltverband FIFA und seine Freunde aus Qatar, die Herren der Bilder, mit dem Angebot im Kricketstadion dafür sorgen wollen, dass die Arbeiter dort nicht nur unter sich schauen dürfen, sondern eigentlich auch unter sich schauen sollen, erlebt man in diesen Momenten mit den Männern doch etwas Schönes: Weil die, die in dem großen Spiel definitiv die Verlierer sind, die Freude für das kleine Spiel noch nicht verloren haben. Weil die, die im kleinen Stadion sind, wie die im großen Stadion „Ahhh“ und „Ohhh“ und „Uhhh“ machen. Weil die, die sonst immer im Schatten stehen, wenigstens in dieser Szene im Scheinwerferlicht sitzen.

Wenn man in diesen WM-Wochen aber immer wieder an diesem Ort ist, der die Arbeiter für 90 Fußballminuten leuchten lässt, wenn man sich die Gesichter der Gesichtslosen ansieht, wenn man sich die Stimmen der Stimmlosen anhört, wenn man so Geschichte für Geschichte zusammensetzt, ergibt sich dann doch ein Bild, das dem widerspricht, das die Herren der Bilder dem Weltpublikum durch die Bildschirme präsentieren.

An einem Abend in Asia Town, als die deutsche Nationalmannschaft schon aus dem Turnier ausgeschieden ist, sitzen zwei Männer aus Kenia vor der großen Mall. Sie sollen in diesem Text John und Joseph heißen, weil sie das, was sie nun sagen werden – über das, was vor Qatar war; das, was in Qatar ist; das, was nach Qatar sein wird –, nicht mit ihren echten Namen sagen sollten. Manches davon können sie mit Bildern, Chats und Dokumenten beweisen. Manches nicht. Und später, als sie wieder in ihrem Camp sind, schicken sie noch Sachen, die die Geschichte, die sie erzählt haben, glaubwürdig machen sollen, weil sie finden, dass die Leute wissen sollen, dass sie leiden.