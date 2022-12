WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Die Ruhe nach dem Sturm

Aktualisiert am

Qatar baut ab. Die WM-Party ist vorbei. Zumindest zum Teil. Es herrscht zwar keine Katerstimmung, dazu ist die Vorfreude auf die finalen Spiele allenthalben zu groß. Aber an manchen Standorten holt sich die Natur schon zurück, was ihr für das große Prestigeobjekt des kleinen Emirats genommen wurde. Ein schneller Ausflug vom Hotel zum nahen Stadion „974“ beweist, dass keine Zeit verloren wird.

Am Abend noch tanzten hier die Brasilianer auf dem Rasen – und verprügelte Kameruns Verbandschef Samuel Eto’o einen aufdringlichen Youtuber auf dem Vorplatz –, am Morgen danach begann nach sieben Spielen bereits der Abbau.

Geschätzt tausendundein Arbeiter entfernten zuerst die lila WM-Überzüge, dann geschätzt tausendundein weiße Gitter, die die Fans im Labyrinth vor dem Einlass in die Arena oder in die Metrostation fast in den Wahnsinn getrieben hatten. Für viele Zuschauer und Reporter, die wohl nie mehr hierherkommen werden, ist dieses Stadion nur noch ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht.

Einzelteile werden komplett abgebaut

Aber ein schönes. Für viele war das „974“, benannt nach der internationalen Telefonvorwahl Qatars und zusammengebaut aus ebenso vielen Containern, mit Abstand das Lieblingsstadion dieser Weltmeisterschaft – nicht nur, weil es als einziges nicht klimatisiert war und daher eine in Doha ganz ungewohnte Natürlichkeit verströmte. Andere Arenen waren austauschbar und hätten so auch in der Bundesliga stehen können.

Das „974“ ist ebenfalls austauschbar, weil die Einzelteile in den nächsten Wochen und Monaten komplett abgebaut und in die weite Fußballwelt verschifft werden sollen. Das soll die Nachhaltigkeit des Turniers kennzeichnen. Experten halten das ebenfalls für ein Märchen und erheben erhebliche Zweifel. Denn der Transport der Einzelteile nach Übersee belastet die Umweltbilanz auch wieder.

Das „974“ war aber eben auch nicht austauschbar, denn es bildete sich eine ganz besondere Stimmung, etwa wenn Mexikaner oder Brasilianer auf die Containerböden stampften und so einen völlig neuen WM-Klangteppich ausrollten. Das war richtig laut. Nun ist es leise. Vor allem rund um das „974“.