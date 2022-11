Fußball-WM : Spanien deklassiert Costa Rica

Zu den vielen bahnbrechenden Neuerungen des Fußballverbandes FIFA rund um diese Weltmeisterschaft gehört, dass der Weltverband bei jedem Tor seiner Meinung nach typische Klänge der erfolgreichen Nation einspielt. Für das Spiel zwischen Spanien und Costa Rica bedeutete das, dass sich die Besucher im al-Thumama-Stadion sehr bald wie auf einem spanischen Volksfest vorkamen. Immer wieder dröhnte die Melodie aus den Lautsprechern, drei Mal allein in der ersten halben Stunde. Gar vier weitere Einspieler kamen in der zweiten Halbzeit dazu, Spanien siegte 7:0 gegen einen völlig überforderten Gegner aus Mittelamerika.

Fußball-WM 2022 Liveticker

„Ich weiß nicht, ob wir WM-Favorit sind, aber wir haben sicherlich gute Chancen. Wir haben große Lust, etwas Großes zu schaffen“, sagte Doppel-Torschütze Torres nach der Partie der ARD. „Wir versuchen immer, unser Spiel aufzuziehen, und heute haben wir das gezeigt.“

Die Auswahl von Trainer Luis Enrique wurde vor dem Turnier zum erweiterten Favoritenkreis gezählt. Der Halbfinaleinzug bei der vergangenen Europameisterschaft hatte Hoffnungen geschürt auf ein Anknüpfen an die goldene Zeit, das Siglo de oro des spanischen Fußballs, zwischen 2008 und 2012, als die Selección zwei europäische Titel gewann und eine Weltmeisterschaft.

Aber es gab auch Fragen um diese Mannschaft. Das Fehlen eines erprobten Torjägers wurde bemängelt und dann verletzte sich auch noch kurz vor Turnierbeginn Innenverteidiger José Gaya. Ein Mann aus Valencia, der allein schon deswegen als wichtig erachtet wurde, weil Spanien im Abwehrzentrum nicht allzu üppig besetzt ist.

Alle Fragen konnte dieses Auftaktspiel nicht ausräumen, dafür war der Gegner einfach zu schwach. Aber eine nicht ganz unwesentliche ist beantwortet: Ja, mit dieser Mannschaft ist wieder zu rechnen. Die Art und Weise, wie diese spanische Generation ihren Gegner zeitweilig am Nasenring über den Rasen zog, erinnerte tatsächlich an ihre prominenten Vorgänger um Xavi Hernandez und Andres Iniesta, die ihre Gegner spielerisch auseinanderzunehmen wussten.

Costa Rica überfordert

Zwei Zeitzeugen dieser Epoche standen in Qatar sogar noch auf dem Feld. Kapitän Sergio Busquets spielte im Mittelfeld Kurzpass um Kurzpass und Jordi Alba, mittlerweile 33 Jahre alt, drängte auf seiner linken Seite nach vorn, als wäre die gute, alte Zeit stehengeblieben. Nach einer halben Stunde wurde er bei einem seiner Ausflüge im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht. Den folgenden Elfmeter verwandelte Ferran Torres sicher.

Übermäßigen Druck dürfte der junge Schütze vom FC Barcelona nicht verspürt haben, stand es zu diesem Zeitpunkt doch schon 2:0. Zuerst traf der Leipziger Dani Olmo, der den Ball kunstvoll über den Gegner und dann auch noch über Costa Ricas Torwart Keylor Navas hob, bald darauf traf Marco Asensio mit einem sehenswerten Direktschuss. Die Führung hätte noch in der ersten Halbzeit deutlich höher ausfallen können, Olmo und Asensio vergaben weitere gute Möglichkeiten.

Fussball-WM 2022 Tabellen

Auch Costa Rica besaß mal eine goldene Generation. Bei der WM in Brasilien kamen sie 2014 bis ins Viertelfinale, wo sie tragischerweise erst im Elfmeterschießen an den Niederländern scheiterten. Etliche Mitglieder dieser Mannschaft sind auch jetzt in Qatar noch dabei, was weniger ihrer noch vorhandenen Klasse als viel mehr einem Mangel an Alternativen geschuldet ist. Langsam und behäbig schleppten sich die Mittelamerikaner über den Platz, nie in der Lage, den Gegner zu gefährden.

Mehr zum Thema 1/

Im Gegenteil, eher standen sie sich selbst im Weg, wie vor dem 4:0, als Bryan Oviedo seinen Torwart Navas behinderte. Ferran Torres konnte leicht sein zweites Tor an diesem Tag erzielen. Beim 5:0 durch Gavi gab es keinen Schuldigen, dessen Direktabnahme war schlicht ein Traumtor. Später trafen zwei Einwechselspieler, Carlos Soler zum 6:0, Alvaro Morata zum 7:0.

Offensiv brachte Costa Rica keinen einzigen gescheiten Torschuss während der gesamten Spielzeit zustande. Diese Mannschaft muss kein Gegner in der Gruppe C fürchten, nicht mal die Deutschen. Die Spanier dagegen schon. Die Top-Form der Furia Roja ist vor dem Spiel am Sonntag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) keine gute Nachricht für die Spieler um Hansi Flick.