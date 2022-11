(Umstrittenes) Turnier in Qatar : So blickt die Welt auf die Fußball-WM

In Deutschland folgt eine Dokumentation über die Verstöße gegen Menschenrechte in Qatar der nächsten. Nie zuvor war die Kritik an einer Fußball-WM so groß. Wie aber schaut das Ausland auf das Turnier?

Am Sonntag beginnt in Qatar die Fußball-Weltmeisterschaft. 32 Mannschaften spielen in acht Gruppen um den Einzug in die K.o.-Phase, zwei Teams werden sich anschließend am 18. Dezember im Lusail-Stadion im Finale um den höchsten internationalen Fußball-Titel gegenüberstehen.

Gründe, bereits vor dem Eröffnungsspiel zwischen Qatar und Ecuador (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) über dieses Turnier zu sprechen, gibt es viele. Aber längst nicht in jedem Land werden dabei die selben Debatten geführt – und längst nicht jede Debatte kommt zum selben Ergebnis.

USA: Trostpreis statt Protest

Auf der Skala der Antipathie gegenüber „Sportswa­shing“ erlebte man in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten einen neuen Höchststand. Der saudische Staatsfonds produziert mit seiner millionenschweren LIV-Golfturnierserie samt Donald Trump als Maskottchen und der Absicht, die Vormachtstellung der amerikanischen PGA Tour zu brechen, jede Menge Ressentiments. Im Vergleich dazu wirken selbst die kritischen Stimmen im Land zum Thema Fußballweltmeisterschaft Qatar ziemlich verhalten.

Sicher, US Soccer wird das eigene Emblem an den Wänden im Quartier in Ar-Rayyan in Regenbogenfarben präsentieren: eine Solidaraktion für LGBTQ+-Menschen und ein symbolischer Widerstandsakt gegen das Ausrichter-Regime, das Homosexuelle ins Gefängnis wirft. Aber mehr ist nicht zu erwarten.

Als der amerikanische Verband 2010 bei der Abstimmung des Weltverbandes FIFA verlor und schnell das Gerücht dunkler Machenschaften kreiste, schien Protest nicht opportun. Die Vereinigten Staaten betreiben in Qatars Kapitale Doha ihre größte Militärbasis im Nahen Osten. Der Trostpreis: 2026 findet die WM in Mexiko, Kanada und den USA statt, im Sommer, wenn die Aufmerksamkeit nicht von Football, Basketball und Eishockey absorbiert wird und das Nationalteam aussichtsreicher wirkt. Diesmal ist es froh, dabei zu sein. (Jürgen Kalwa, New York)

Tunesien und Marokko: „Hass und Neid“

Das kleine Tunesien mit nur rund elf Millionen Einwohnern hat sich zum sechsten Mal für die WM qualifiziert. In letzter Minute scheint die Teilnahme fraglich, weil der Weltverband FIFA der Regierung in Tunis vorwirft, ihr Sportminister habe sich in die internen Angelegenheiten des nationalen Fußballverbands TFF eingemischt. Das Thema beherrscht die Fußballszene. Die Vorwürfe gegen Qatar spielen keine Rolle. Im Gegenteil.

Unterstützung erhielt die qatarische Regierung von den tunesischen Islamisten. Die Ennahda-Partei verurteilte die „rassistischen Diffamierungskampagnen“, denen sich das Gastgeberland aus dem Westen ausgesetzt sehe. Sie seien Ausdruck von Hass und Neid auf ein kleines arabisches Land, das ein solch prominentes Sportereignis organisiere.

In Marokko wird gebannt auf die „Löwen des Atlas“ geschaut, die auch zum sechsten Mal an einer WM teilnehmen. Die Mannschaft war in Russland 2018 als Gruppenletzter ausgeschieden. Kritik an Qatar in der Öffentlichkeit? Schwer vorstellbar. Es wird eher über die Chancen der Auswahl diskutiert und über die Gewalt marokkanischer „Ultras“. (Hans-Christian Rößler, Madrid)

Senegal, Ghana und Kamerun: Ein Knie im Zentrum

Es ist das große Thema in Senegal: das Knie von Sadio Mané. Der Bayern-Stürmer verkörpert die Träume von Millionen jungen Afrikanern. Das Onlinemedium Dakaractu schrieb zur Verletzung vom „Charakter einer Staatsaffäre“. Wilde Verschwörungstheorien machten die Runde. Berichte über die schlechte Behandlung senegalesischer Arbeiter auf den Baustellen in Qatar lösten zwar Aufregung aus, sind aber längst vergessen. An einen Boykott denkt niemand.