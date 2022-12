WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Der Schleier des Vergessens?

Diese WM ist wirklich alles andere als langweilig. Aber eine Frage der Daheimgebliebenen war an Langeweile auch wirklich nicht zu überbieten: „Wie ist das Wetter in Qatar?“ Wie? Wie immer! Sonne, 30 Grad, blauer Himmel. Das war die Standardantwort. Bisher.

Doch plötzlich, am Nachmittag vor dem deutschen Gruppenfinale gegen Costa Rica, verdunkelte sich der Himmel. Es zogen Wolken auf. Ein schlechtes Omen? Wie in grauer Vorzeit am Tag des trüben Oman-Testspiels, damals noch verfolgt aus der Ferne in der kalten Heimat? Tatsächlich, wie sich herausstellen sollte. Abends, beim WM-Spiel in al-Khor, war es zwar egal, wie der Himmel aussah, da war es längst richtig dunkel – und die Deutschen erlebten eine schwarze Stunde ihrer WM-Geschichte. Im Falle eines Wolkenbruchs aber hätte das Dach des al-Bayt-Stadions im Nu geschlossen werden können.

Ein Wolkenbruch in Qatar? Klingt wie aus Tausendundeiner Nacht, ist aber kein Märchen. So etwas kann es tatsächlich geben, wie der vorbereitete Reporter, dem schon Schal und Mütze für die Gefriertruhe namens Stadion wärmstens empfohlen worden waren, weiß. Im Durchschnitt gibt es zwischen September und April zwei Regentage im Monat. Dass diese in die WM-Zeit fielen, hofften etwa die Waliser. Schon vor Turnierstart jammerten sie über die unerträgliche Hitze. Als sich im Gespräch am Trainingsplatz eine kleine Wolke am Himmel zeigte, blickten mehrere Spieler zum Himmel und baten inständig um ein paar Tropfen.

Die kamen auch. Allerdings aus den Rasensprengern, die falsch justiert waren. Statt das Grün zu wässern, auf dem die Spieler standen, wurden die Reporter nass gemacht. Die Waliser sind längst wieder auf ihrer Insel, die Deutschen zurück in der Eiseskälte.

Noch in al-Khor, auf der nächtlichen Rückfahrt vom Ort des Untergangs, zeigte sich ein Wetterphänomen, das man ebenfalls nicht unbedingt in Qatar erwarten würde. Dichter Nebel hüllte die Wüste ein. Der Schleier des Vergessens? Man kann es nur hoffen. Denn die Frage nach dem Wetter in Qatar ist nun wirklich eine der harmlosesten, die man einem Deutschen zu dieser WM stellen kann.