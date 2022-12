Lise Klaveness über FIFA-Rede : „Die Stimmung war eisig“

Ich erinnere mich nicht, ob ich am Abend nach der Rede gleich einschlafen konnte, aber ich weiß, dass ich in der Nacht davor lange mit meinem Kollegen um einzelne Formulierungen gerungen haben. Am nächsten Morgen fühlte es sich gut und sicher an, mit dieser Rede an den Start zu gehen, die ja meine eigene war, ich habe sie geschrieben, aber sie war auch unsere, man könnte sagen: Die Rede Norwegens.

Dass ich mir nicht besonders viele Gedanken gemacht habe, was ich anziehe, siehst Du daran, dass ich heute hier in Oslo die gleiche Bluse trage wie am 31. März in Doha. Eine normale Hose, bequeme Schuhe, und dazu meine Haare offen – ich mag meine Haare, aber ich finde es schräg, das auf so etwas geschaut wird: Wie trägt sie die Haare, welche Farbe haben sie? Würde das irgend jemand bei einem Mann sagen?

Die Stimmung dort, als ich zum Podium ging – ja, sie war feindselig. Und die Stimmung war noch eisiger, als ich das Podium verließ, es gab ein bisschen Applaus, aber keiner kam zu mir, sagte irgend etwas. Aber darauf war ich vorbereitet. Ich habe mich aber nicht einsam oder isoliert gefühlt oder mich geschämt, denn – wie gesagt – es war nicht allein meine Idee, dort diese Rede zu halten, sondern unsere. Und diese Zustimmung des norwegischen Fußballverbandes und der Norwegerinnen und Norweger ganz allgemein habe ich auch in Doha gespürt.

Mit meiner Frau und unseren drei Kindern habe ich jeden Tag lustige, besondere, herausfordernde Momente. Ich bemühe mich, diesen Tag in Doha mit meiner Rede nicht so herausstechen zu lassen. Ich habe als Mutter, Ehefrau und Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes so viel zu tun! Aber natürlich hat mich die Rede bekannter gemacht und mir die Möglichkeit eröffnet, Gehör zu finden an Stellen, wo ich sonst nie hingekommen wäre. Dafür hat es sich gelohnt – ich würde es genauso wieder machen.

Aufgezeichnet von Frank Heike