WM-Kolumne „Pfannenstiels Welt“ : Lieber Hinschauen als Wegschauen!

Sollte man die Fußball-WM boykottieren? Was macht Hansi Flick so besonders? Wie tückisch ist die deutsche Gruppe? Fünf Thesen zu den wichtigsten Fragen dieses Turniers.

Lutz Pfannenstiel hat in seiner Profikarriere auf allen Kontinenten gespielt: 25 Vereine in 13 Ländern, nachzulesen in „Unhaltbar – Meine Abenteuer als Welttorhüter“. Derzeit bereitet er St. Louis City SC als Sportdirektor auf den Start in der MLS von der Saison 2023 an vor. Zuvor war er für das Scouting bei der TSG Hoffenheim verantwortlich und als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf tätig. Pfannenstiel, 49, arbeitet auch als TV-Experte für das ZDF, den SRF und ESPN. Die Fußball-WM in Qatar (20. November bis 18. Dezember) begleitet Pfannenstiel für die F.A.S. als Experte.

Stell Dir vor, es ist WM und keiner guckt hin!

Für einen Vollblut-Fußballer, wie ich einer bin, war das immer Utopie. Zum ersten Mal in meinem Leben ist das ein vorstellbarer Gedanke. Irre. Ich kann gut verstehen, dass es weltweit Fans gibt, die sich diese WM nicht anschauen wollen. Auch für viele meiner Freunde ist dieses Turnier ein No-Go, obwohl sie wie ich aus dem Fußball-Business stammen.