Vier Fragen zur WM in Qatar : Von 200 Milliarden Dollar und zu vielen Toten

Von diesem Sonntag an bis zum Finale am 18. Dezember findet im Wüstenemirat Qatar die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 statt. 32 Mannschaften spielen um den wichtigsten Titel im internationalen Fußball. Doch nicht nur der Sport steht dabei im Mittelpunkt.

Was kostet die Weltmeisterschaft in Qatar?

Über die tatsächlichen Kosten dieser WM schweigt Qatar, und trotzdem ist eines sicher: Diese Weltmeisterschaft ist die teuerste in der Geschichte des Fußballs. Mehr noch: Das aktuelle Turnier kostet vermutlich mehr als alle bisherigen 21 Weltmeisterschaften zusammen. Verschiedenen Berichten und Experten zufolge dürfte die diesjährige WM mehr als 200 Milliarden Dollar (derzeit etwa 193 Milliarden Euro) verschlungen haben.

Zum Vergleich: Die WM 2014 in Brasilien lag bei Kosten in Höhe von rund 15 Milliarden Dollar, das Turnier in Russland 2018 bei etwa 11,6 Milliarden Dollar. Deutschland kam 2006 sogar mit umgerechnet nur rund 4,3 Milliarden Dollar aus. Dabei wird die WM in Qatar nicht wie bisher üblich in zwölf Stadien ausgetragen, sondern lediglich in acht.

Ein Großteil des Geldes ist in Qatar in die Infrastruktur geflossen: in ein neues, elektrisches Metro-System, in den Umbau und die Erweiterung des Flughafens in Doha, in Dutzende neue Hotels, neue Straßen und Freizeitparks. All das ist Teil des Projekts „Qatar National Vision 2030“. Die WM-Stadien selbst sollen nach Angaben der „Doha News“ nur etwa 6,5 Milliarden Dollar gekostet haben. Sechs Arenen wurden eigens für das Turnier errichtet, zwei wurden umgebaut.

Was passiert mit den Stadien nach der WM?

Acht Stadien mit einer Gesamtkapazität für etwa 400.000 Zuschauer in einem Umkreis von lediglich 55 Kilometern – das, was für diese Weltmeisterschaft in der Wüste entstanden ist, ist für die Bedürfnisse des qatarischen Liga-Fußballalltags vollkommen überdimensioniert. Und so wurde mit dem Bau der Stadien sogleich der Rückbau geplant.

Das Al-Bait-Stadion, in dem unter anderem das Eröffnungsspiel zwischen Qatar und Ecuador an diesem Sonntag (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) sowie die Partie Deutschland gegen Spanien ausgetragen wird und in dem 60.000 Menschen Platz finden, soll nach der WM zum Teil in ein Hotel umgewandelt werden. Auch ein Einkaufszentrum sowie eine sportmedizinische Einrichtung sind dort geplant. Das Lusail Stadium, in dem unter anderem 80.000 Zuschauer das Finale sehen sollen, wird nach dem Turnier Platz bieten für Wohnungen und ein Gemeindezentrum.

Besonders stolz ist Qatar auf das Stadium 974, das zehn Kilometer östlich von Doha entstanden ist. Die Zahl 974 steht dabei nicht nur für die internationale Vorwahl Qatars, sondern auch für 974 Schiffscontainer, die zusammen mit modularen Stahlelementen das Gerüst dieses Stadions bilden. Der Vorteil: Nach der WM kann diese Arena vollständig wieder abgebaut werden. So ein Stadion gab es in der Geschichte der Weltmeisterschaften bisher noch nicht. Die Tourismusagentur Visit Qatar sieht darin sogar „eine Blaupause für künftige Gastgeber größerer Turniere“.

Ursprünglich hatte Qatar angekündigt, das Stadion an ein anderes Land zu verschenken, allerdings gab es dafür keinen offiziellen Interessenten. Nun sollen die einzelnen Komponenten für den Bau neuer Sporteinrichtungen in Qatar oder im Ausland genutzt werden. Auf dem rund 450.000 Quadratmeter großen Stadiongelände unweit von Doha sollen nach dem WM Freizeit- und Grünanlagen entstehen.