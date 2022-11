Iran bei Fußball-WM : Ein aufgeladenes Team

In einer WM voller Kontroversen sorgt Irans Team für zusätzlichen Zündstoff. Während in ihrer Heimat Demonstranten getötet werden, sollen die Spieler das Mullah-Regime ehren – mit Unterstützung Qatars.

Es gibt bei dieser aufgeladenen WM keine aufgeladeneren Spiele als die der iranischen Nationalmannschaft. Was daran liegt, dass die Truppen der Machthaber in der Islamischen Republik Iran weiterhin auf die eigene Bevölkerung schießen. Auch am Freitag starben Iraner, weil sie sich ein freieres Land wünschen.

Ebenfalls am Freitag bewegten die iranischen Fußballspieler, die für den Verband der Islamischen Republik Iran in Qatar antreten, die Lippen zur Hymne, die nicht ihnen zu Ehren, sondern, so wird es im Stadion angesagt, zu Ehren der Islamischen Republik Iran gespielt wurde. Am Montag, vor der 2:6-Niederlage gegen England, hatten sie geschwiegen.

Wie Druck aussieht, war vor dem Spiel gegen Wales in den leeren Blicken der meisten der Spieler zu erkennen. Auf der Tribüne weinten iranische Zuschauer. Dort, das zeigten unter anderem TV-Berichte der Sportschau und von Nachrichtenagenturen wie Associated Press und Reuters, machten die qatarischen Sicherheitskräfte ihren Job so, dass es mit Wohlwollen von den Mächtigen in Teheran quittiert werden wird. Die Sportschau zeigte, wie eine junge Frau ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Women, Life, Freedom“ (Frauen, Leben Freiheit) abgeben musste. Reuters berichtet, ein Fan, der ein T-Shirt mit dem Slogan der Bürgerrechtsbewegung in Iran trug, sei von drei Sicherheitskräften abgeführt worden.

Es sind Vorfälle wie diese, vor denen die FIFA seit langem gewarnt ist, unter anderem durch die Aktivistinnen von „Open Stadiums“. Fragen dazu beantwortet die FIFA nicht. Am vergangenen Samstag hatte Gianni Infantino bei seiner Pressekonferenz behauptet, die FIFA habe die Lage in Iran verbessert, man solle erwägen, ein Turnier dort auszutragen.

Dann lief das Spiel. Dann lief Sardar Azmoun, Profi bei Bayer Leverkusen und Sympathisant der Freiheit. Er hatte sich verletzt in der Bundesliga, vor dem Turnier hieß es, Irans Trainer Carlos Queiroz sei unter Druck gesetzt worden, den Freigeist Azmoun nicht zu nominieren. Die passende Ausrede lag auf der Hand. Queiroz nominierte Azmoun. In Qatar versucht Queiroz seine Spieler zu schützen, vor dem Druck der politischen Opposition jedenfalls. Was er tut, sie vor dem weit gefährlicheren Druck der Macht zu schützen, ist nicht klar, kann nicht klar werden.

Als die Hymne lief, blickte Sardar Azmoun zu Boden, seine Lippen bewegten sich kaum wahrnehmbar. Dann machte er ein überragendes Spiel. Er rannte und passte und rannte und passte, bis er angeschlagen ausgewechselt werden musste. Vorher hatte Azmoun den Pfosten getroffen, in der 52. Minute. Den Nachschuss, ein Kunstwerk aus Effet, setzte Ali Gholizadeh ebenfalls an den Pfosten. Später zirkelte Mehdi Torabi, der kein Hehl aus seiner Verehrung für den „Obersten Führer“ der Islamischen Republik, Ajatollah Ali Khamenei, macht, nach seiner Einwechslung einen ebenso kunstvollen Schuss haarscharf am Tor vorbei. Wer sich einen freien Iran wünscht, sah Karma im Spiel. Und zugleich eine Mannschaft, die so gut spielte, wie es seit Jahren nicht zu sehen war und der nur das Glück zu fehlen schien.

Der walisische Torhüter Wayne Hennessey sah nach einem harten Foul außerhalb des Strafraums gegen Mehdi Taremi Rot (86.). Wales schien trotzdem davonzukommen. In der neunten Minute der Nachspielzeit klärte Joe Allen aber haarsträubend kurz. Der Ball landete bei Rouzbeh Cheshmi, und aus zwanzig Metern schoss Cheshmi, wie Defensivspieler in ihren besten Momenten schießen. Hart und präzise. Der Ball flog an der ausgestreckten Hand des eben eingewechselten Danny Ward vorbei. 1:0. Zwei Minuten später hob Ramin Rezaeian bei einem Konter den Ball mit der Ruhe des sicheren Siegers über Ward. 2:0. Die Iraner lachten, weinten, lagen sich in den Armen, auf dem Platz und den Rängen. Flaggen wurden geschwenkt und geherzt. Die der Mullah-Diktatur. Die des alten Persien, der Schah-Diktatur. Und manche unentdeckte Flagge, auf denen die Worte Frauen, Leben, Freiheit standen.