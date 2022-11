Eröffnungsspiel bei Fußball-WM : Eine herbe Enttäuschung für Qatar

Nicht weniger als die Hoffnungen einer gesamten Region muss Félix Sánchez dieser Tage schultern und falls er das während des Eröffnungsspiels zwischen Qatar und Ecuador für einen unwahrscheinlichen Moment kurz vergessen haben sollte, so erinnerte ihn ein kuweitischer Fragesteller nach dem Abpfiff wieder daran. Wann die arabische Welt denn endlich das erste Tor und eine verbesserte Gastgebermannschaft bejubeln könne, wollte der Mann wissen. Sánchez aber schaute, bevor er antworten konnte, wirklich wie jemand, der schwer zu tragen hat. „Nun, wir wissen, dass wir besser spielen können und werden das im nächsten Spiel auch versuchen“, sagte der Trainer.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Wer das Auftaktspiel, dieses 2:0 für Ecuador und die spielerische Leichtigkeit, mit der die Südamerikaner dieses Resultat erzielten, gesehen hat, der ahnt, dass es wohl beim Versuch bleiben wird. Dass Qatar am Freitag (14.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) auf Senegal und nicht auf die noch stärker eingeschätzten Niederländer trifft, spielt dabei kaum eine Rolle. Zu schwach präsentierten sich die Gastgeber, um überhaupt eine Chance zu haben bei diesem Turnier.

„Wir haben es kaum geschafft, mal vier hintereinander folgende Bälle an den Mann zu bringen“, sagte Sánchez. Was keinesfalls übertrieben, eher noch beschönigend war. Vier? Auf so viele gelungene Zuspiele kam Qatar ungefähr während der gesamten ersten Halbzeit. Jedenfalls fühlte es sich so an. „Ecuador hat verdient gewonnen. Wir sind nie an unser Niveau herangekommen“, sagte Sánchez.

Bei Qatar versagen die Nerven

Niveau, das hatten seine Spieler in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder nachgewiesen. Asien-Meister 2019, vor der WM gab es ein achtbares Unentschieden gegen Chile (2:2), dem früheren Sieger der Copa América. Dazu die lange Vorbereitung. Das weckte Hoffnungen und sorgte für gewisse Ansprüche. Anders als seine 31 Kollegen konnte Sánchez über seine Spieler fast frei verfügen, wochenlange Trainingslager und Schulungen sollten die Mannschaft auf das große Ereignis vorbereiten. Als es dann so weit war, versagten vor den Augen der Welt die Nerven.

„Wir waren sehr nervös“, sprach Sánchez aus, was ohnehin jeder gesehen hatte. Allen voran Torwart Saad al-Sheeb. Der irrte schon nach drei Minuten durch seinen Strafraum, schlug am Ball vorbei und hatte nur Glück, dass der Videoassistent das folgende Tor durch Enner Valencia wegen einer vorherigen Abseitsstellung annullierte. Durch nichts und niemanden war al-Sheeb dann zu helfen, als er Valencia wenig später so eindeutig zu Fall brachte, dass der Schiedsrichter auf Elfmeter entscheiden musste. Der Gefoulte verwandelte sicher und fügte Mitte der ersten Halbzeit noch einen weiteren Treffer, dieses Mal per Kopf, hinzu.

„Ecuador hat eine sehr starke Mannschaft“, sagte Sánchez. Der Versuch, die eigene Schwäche durch künstliche Vergrößerung des Gegners zu kaschieren, misslang dennoch. Sicher hatte Ecuador gut gespielt, mehr noch aber war Qatar schlecht gewesen. Die Abwehrspieler brachten im Aufbau kaum einen Ball zum Mitspieler, spielten oft Foul und blieben in ihrer Kernkompetenz, dem Stören es Gegners, ebenso erfolglos. Sánchez' Plan, im Mittelfeld Überzahl zu schaffen, ging nicht auf, weil die dafür in Kauf genommene Unterzahl auf den Außenbahnen schwerer wog. „Wir hatten einen Plan, aber der Gegner eben auch“, sagte Sánchez.

Der Fußball und seine Protagonisten neigen nicht erst seit WM-Beginn zur Verwissenschaftlichung dieses Spiels, da mag die Schlichtheit von Sánchez' Analyse aus der Zeit gefallen, irgendwie obsolet, wirken. Aber so war es nun mal. Der Plan der Anderen funktionierte einfach besser, weil sie die besseren Spieler hatten. Dabei benutzten die Gäste das einfachste Werkzeug, was sie an diesem Tag in ihrem Baukasten finden konnten.

Fussball-WM 2022 Tabellen

Immer wieder flogen Flanken von außen in den Strafraum Qatars oder hochgeschlagene Bälle kamen auf die Abwehr zu. Die Abpraller landeten fast immer bei einem gelben Hemd aus Ecuador. Lange Bälle, Zweikämpfe, mehr Handbohrmaschine als Flex, aber das reichte gegen einen Gastgeber, der erst mit der letzten Aktion der ersten Halbzeit zu seiner ersten Torchance kam.

Von den im Vorfeld gelobten Angreifern Akram Afif und Ali Almoez war so wenig zu sehen wie oft vom Publikum, darunter Staatsoberhaupt Tamim bin Hamad Al Thani, zu hören war. Abgesehen von einer Gruppe Enthusiasten, die hinter dem Tor Stimmung machte. Dass offenbar viele der Zuschauer schon lange vor dem Abpfiff das Stadion verließen, irritierte. „Wir haben uns unterstützt gefühlt und wir hoffen, dass die Menschen das nächste Mal stolzer auf uns sein werden“, sagte Sánchez angesprochen auf die zahlreichen leeren Sitze. Offiziellen Angaben zufolge waren 67.372 Zuschauer im Stadion. Die Arena fasst laut FIFA-Angaben allerdings lediglich 60.000 Menschen.

Mehr zum Thema 1/

„Ich bin sicher, dass uns die Menschen bis zum Ende des Turniers unterstützen werden“, ergänzte der Spanier Sánchez, der seit vielen Jahren in Qatar arbeitet. Seiner Meinung nach sei die Atmosphäre im Stadion „großartig“ gewesen. „Es tut uns leid, dass wir nicht zu dieser großartigen Atmosphäre und der Party beitragen konnten. Aber wir wussten, dass das passieren kann.“ Wie sehr der emotionale Überschwang zumindest derer hinter dem Tor auf natürlicher Freude beruhte oder doch auf finanzieller Unterstützung, ließ sich an diesem Abend nicht klären. Anders als der Spielausgang.

Nach der Pause hielt Qatar zwar optisch etwas besser mit, aber das war vor allem der Genügsamkeit der Ecuadorianer geschuldet. Oder deren Freundlichkeit. Blamieren, so könnte man annehmen, wollten sie den Gastgeber nun wirklich nicht an dessen großen Tag.