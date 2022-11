1:1 gegen Niederlande : Valencia trifft schon wieder für Ecuador

Immer, wenn die zahlreich angereisten Fans Ecuadors ihre Mannschaft unterstützen, schallt es von den Rängen „sí, se puede“, die spanische Variante des Klassikers „Yes, we can“ aus Barack Obamas Wahlkampf. Hoffnung und Überzeugung stecken in diesem Schlachtruf. Überzeugung, dass der Mannschaft von Trainer Gustavo Alfaro einiges gelingen kann bei dieser WM. Jung ist sie, voller Talente wie dem Leverkusener Piero Hincapie, ihr soll die Zukunft gehören. Über eine ruhmreiche Vergangenheit, wie so viele der Rivalen in Südamerika, verfügt Ecuador nicht.

Geschichte muss erst noch geschrieben werden. Im zweiten Gruppenspiel gegen das europäische Schwergewicht Niederlande zeigten die Spieler, dass sie als Autoren infrage kommen könnten. Ecuador rang dem Favoriten ein 1:1 ab und war für etliche Zeit sogar die bessere Mannschaft. Am letzten Spieltag der Gruppe A kommt es für Ecuador am Dienstag nun zu einem Finale um den Achtelfinaleinzug gegen Senegal.

Ein Unentschieden würde schon reichen. Niederlande genügt gegen Qatar ebenfalls ein Remis (beide Spiele um 16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in ARD, ZDF und bei MagentaTV).

Letzter Grund zur Freude

Wirklich überzeugen konnten die Niederländer nicht. Trainer Louis van Gaal drückte seinen Unmut über die Leistung dadurch aus, dass er die siegreiche Startelf vom 2:0 gegen Senegal auf drei Positionen veränderte. Unter anderem erwischte es Bayern-Profi Matthijs de Ligt. Nicht betroffen von der Wechsellust seines Trainers war Cody Gakpo, der erste Torschütze aus dem Senegal-Spiel. Gakpo wird eine erfolgreiche Zukunft prognostiziert, so wie einigen seiner Gegenspieler aus Ecuador.

Zu was er in der Lage ist, bewies er in der Anfangsphase. Ein Zuspiel des ehemaligen Bremers Davy Klaassen nahm er kurz mit und schoss den Ball ins obere Eck (6. Minute). Die Niederländer jubelten, konnten aber nicht ahnen, dass es schon der letzte Grund zur Freude sein sollte.

Erst langsam, dann immer bestimmter, übernahm Ecuador die Hoheit über dieses Spiel. Auf den Rängen hatten sie sowieso dominiert, nun übertrug sich die stimmliche Gewalt ihrer Anhänger auf den Rasen. Der Ball blieb länger in ihren Reihen und irgendwann trauten sie sich auch weiter damit nach vorn. Enner Valencia versuchte es mit einem wuchtigen Schuss aus der Distanz, Torwart Andries Noppert ließ sich nicht überwinden (33.). Geschlagen war Noppert dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, hatte aber Glück, dass beim Schuss von Pervis Estupinan dessen Mitspieler Jackson Porozo im Abseits stand.

Linksverteidiger Estupinan hatte sich nun eingeschossen. Anfang der zweiten Halbzeit jagte er den Ball wieder Richtung Noppert. Der konnte nur abklatschen, Valencia war zur Stelle – 1:1 (48.). „Sí, se puede“ hallte es von den Rängen, Publikum und Spieler wollten mehr. Valencia versuchte es, blieb aber hängen. Der Nachschuss von Gonzalo Plata landete an der Latte (55.). Ja, diese Ecuadorianer können wirklich etwas erreichen. Nur wird ihnen ihr wichtigster Spieler vermutlich nicht mehr helfen können. Valencia, der dreimalige Torschütze, wurde wie schon gegen Senegal verletzt ausgewechselt, dieses Mal scheint es aber ernster zu sein.

Durch das Remis hat Qatar nun keine Chance mehr, einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe A zu belegen. Der WM-Ausrichter hatte zuvor beim 1:3 gegen den Senegal seine zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert.