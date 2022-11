Der Guardiola-Effekt : Wie die Premier League die WM beeinflusst

An dem Abend, an dem die deutsche Nationalmannschaft an der Spitze des Weltfußballs ankam, schaute sich der Mann, den manche dafür mitverantwortlich machen, das Spiel nicht im Maracanã, inmitten der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro, sondern in München an. Er sah aus der Distanz den Torhüter Manuel Neuer, den Innenverteidiger Jérôme Boateng, den Rechtsverteidiger Philipp Lahm, die defensiven Mittelfeldspieler Toni Kroos und Bastian Schweinsteiger, den offensiven Mittelfeldspieler Thomas Müller und Mario Götze, den eingewechselten Stürmer, der den Ball in der 113. Minute so spektakulär ins Tor schoss.

Er sah die sieben Spieler, die er in der Säbener Straße in München seit einer Saison mit seinen Ideen inspirierte, mit seinen Kommandos korrigierte. Und spätestens als der Weltmeistertrainer Joachim Löw dann in der „Süddeutschen Zeitung“ sagte, dass die Art und Weise, wie dieser FC Bayern Fußball gespielt habe, „vorbildlich“ gewesen sei, stand für manche fest, dass an diesem Abend im Sommer 2014 noch ein Trainer Weltmeister geworden war: Pep Guardiola.