2:6 gegen England : Die Iraner nutzen ihre Chance – vor dem Spiel

Mitten im Khalifa International Stadium, wo an diesem Montag 45.334 Männer und Frauen sitzen und stehen, schlagen ein Engländer und ein Iraner mit den Händen ein. Der Engländer ist Harry Kane, 29 Jahre alt, Mittelstürmer und Kapitän. Der Iraner ist Ehsan Hajsafi, 32 Jahre alt, Außenspieler und Kapitän. Und auch wenn Kane, der später der sportliche Gewinner, und Hajsafi, der der sportliche Verlierer sein wird, in diesem Moment sonst nichts machen, kann man schon sehen, warum dieses WM-Spiel zwischen England und Iran so viel mehr als eine Geschichte von Gewinnern und Verlierern zu erzählen hat.

Die erste Geschichte dreht sich um Kane und seine Kapitänsbinde. Man sieht sie das erste Mal, als er mit Hajsafi mitten im Stadion steht. Auf dem Stoff an seinem Arm steht nun nicht, was der englische Fußballverband FA („One Love“), sondern was der Fußballweltverband FIFA (#FootballUnitesTheWorld“) will. Am Tag davor stand FA-Präsident Mark Bullingham auf dem Trainingsgelände und sagte: „Wir denken, dass es wirklich wichtig ist, unsere Werte zu zeigen. Und das werden wir auch tun.“ Sie taten es – auf Druck der FIFA – dann doch nicht.

Mit der neuen Kapitänsbinde bereitet Kane in der 45. Minute (was wegen der Kopfverletzung des iranischen Keepers Alireza Beiranvand, der ausgewechselt werden muss, eigentlich die 32. Minute ist) schon das 3:0 vor. Das Spiel ist entschieden. Am Ende siegen Kane und seine Engländer 6:2. Und spätestens da muss man anmerken, dass sie gegen einen Gegner gespielt haben, der sich wohl darüber freuen würde, wenn sein Problem darin bestünde, welche Binde der Kapitän anziehen darf.

Iraner schweigen während der Hymne

Die zweite Geschichte dreht sich um Hajsafi und sein Volk. Am Tag vor dem Spiel saß er im Media Center in Doha und sagte: „Sie sollen wissen, dass wir mit ihnen sympathisieren.“ Mit „sie“ meint er die mutigen Menschen in seiner Heimat, die Tag für Tag für Freiheit und gegen die Staatsführung protestieren, damit ihr Leben aufs Spiel setzen – auch am Montag tötete das Regime Demonstranten –, seit die 22 Jahre alte Dschina Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei wegen des Vorwurfs zu freizügiger Kleidung festgenommen wurde und in Gewahrsam der Sittenpolizei starb. „Wir müssen akzeptieren, dass die Bedingungen in unserem Land nicht stimmen und dass unsere Leute nicht glücklich sind“, sagt Hajsafi. „Wir sind hier, aber das heißt nicht, dass wir nicht auch ihre Stimme sein sollten.“

Im Khalifa International Stadium setzen die elf Iraner, die in der Startaufstellung stehen, ihre Stimme ein – indem sie ihre Stimmen nicht einsetzen. Sie singen die Nationalhymne nicht mit. Das iranische Staatsfernsehen, das wird man später wissen, unterbricht daraufhin seine Übertragung des Spiels. Im Stadion sieht man noch mehr Szenen, die das Staatsfernsehen nie zeigen würde: Menschen mit „Women, Life, Freedom“-Shirts. Frauen, Leben, Freiheit. Es ist der Slogan der Protestbewegung. Es können aber offenbar nicht alle ihre Protestsymbole präsentieren. Ein Reporter der „New York Times“ schreibt, dass Fans mit der persischen Flagge, die auch als Zeichen des Widerstands gilt, der Zutritt mit dieser verwehrt wird. Man kann ohnehin nur schwer sagen, wie einig sich die Fans im Stadion sind: Als die Spieler die Nationalhymne nicht mitsingen, scheinen manche das zu unterstützen, andere aber nicht. Eines sind sie aber alle: laut.

Das führt dann zur dritten Geschichte des Spiels: dem Spiel. Dort fallen acht Tore, allerdings in einer Reihenfolge, die es nicht sehr spannend macht: Die ersten drei schießen die Engländer Jude Bellingham (35.) Bukayo Saka (43.) und Raheem Sterling (45.+1) in sechs Minuten. Später erhöhen Saka (62.), Marcus Rashford (71.) und Jack Grealish (90.). Dazwischen trifft der Iraner Mehdi Taremi (65.) – und verwandelt in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Endstand. Man darf davon ausgehen, dass da alle Fans, die ins Stadion wollten, auch im Stadion sind. Das war wegen Fehler im Online-Ticketsystem zunächst nicht so. Und wenn man die ersten Eindrücke aus Doha richtig deutet, könnte das während dieser WM noch eine andere Geschichte werden.