Aktualisiert am

Die Verwandlung am Elfmeterpunkt

Zuspitzungen bei der WM : Die Verwandlung am Elfmeterpunkt

Das Deutsche Historische Museum in Berlin präsentiert derzeit eine neue Ausstellung. Sie zeigt Schlüsselmomente der deutschen Geschichte von einer ungewohnten Seite. Dem, was wirklich geschah an diesen historischen „Kipppunkten“, wird gegenübergestellt, wie die Geschichte auch anders hätte weitergehen können.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Christian Eichler Sportkorrespondent in München. Folgen Ich folge

Was zum Beispiel geschehen wäre, wenn das Attentat auf Hitler 1944 gelungen wäre oder die DDR-Führung 1989 auf die eigenen Bürger hätte schießen lassen. Der Titel der Ausstellung lautet: „Roads not Taken. Oder: Es hätte auch anders kommen können.“

Es könnte auch der Titel dieser Fußball-WM sein. Ja jeder WM. Selbstverständlich nicht auf einer geschichtlichen Ebene, eher auf einer persönlichen, emotionalen, die sich auf Millionen, aber auch ganze Nationen übertragen kann. Wenn ein Turnier sich so zuspitzt wie am Viertelfinal-Wochenende in Qatar, mit den späten Dramen der Brasilianer, Niederländer, Engländer, ist der mögliche Kipp-Punkt von Karrieren, Lebensträumen, nationalen Gefühlslagen, für jeden gut sichtbar, weiß auf grün. Der Elfmeterpunkt.