Fußball-Nationaltrainer Alfaro : Der talentierte Professor von Ecuador

Fußball-Reporter aus Süd- und Mittelamerika reden ihre Trainer gern besonders respektvoll an. „Profe“ sagen sie dann, oder in der vollständigen Form „Profesor“. Das schmeichelt nicht nur den Ohren, auch dem Selbstverständnis. Ein Professor ist ja dem allgemeinen Dafürhalten immer auch jemand, der viel weiß und Lösungen parat hat, wenn es drauf ankommt.

Was das angeht, hat sich kein Trainer die verbalen Schmeicheleien mehr verdient als Gustavo Alfaro, Profesor der Auswahl Ecuadors. Nicht nur der Sieg seiner Mannschaft über Qatar war schön anzusehen, auch das Drumherum im Anschluss war ein Spektakel. Ecuadors Pressevertreter warteten die offiziellen Abläufe noch gerade so ab, dann stürmten sie geschlossen ans Pult und umringten ihren Trainer wie Jünger bei der Tafelrunde. Sie schüttelten seine Hände, einige hatten kleine Geschenke dabei, dankbar für dieses Spiel, dankbar für dieses Resultat.

Durch den Sieg zum Auftakt verfügt Ecuador für gute Möglichkeiten, das Achtelfinale zu erreichen. Mit einem Sieg gegen die Niederlande (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM 2022 und bei ARD und Magenta TV) könnten sie die Qualifikation unter Umständen schon erreichen.

„Jäger des Unmöglichen“

Apropos Ziel: „Die Notwendigkeit, dem Erfolg hinterher zu laufen, ohne zu wissen, wohin wir gehen, lässt uns nicht ankommen.“ Der Satz stammt von Gustavo Alfaro, es ist eine dieser typischen Lebensweisheiten aus seinem Mund, von subtiler Melancholie so durchzogen wie seine Heimat Santa Fé von den Armen des Rio Salado. Alfaro ist Argentinier, geboren in der Kleinstadt Rafaela, vor 60 Jahren. Nur mäßig begabt als Spieler in unteren Liga, wurde er schon im jungen Alter von 30 Jahren Trainer. Er zog von Klub zu Klub, um beim FC Arsenal so richtig anzukommen. Nicht in London, in Sarandi.

Beim FC Arsenal de Sarandi wurde die Nation erstmals auf ihn aufmerksam. Mit dem kleinen Verein erzielte er beachtliche Erfolge, 2007 gewannen sie gemeinsam die Copa Sudamericana, einem Pendant der heutigen Europa League. Alfaro zog weiter, er wollte die Welt sehen: Saudi-Arabien, Mexiko, wieder Argentinien, auch bei Arsenal heuerte er abermals an, der Erfolg zog mit ihm.

Und nebenbei: das Fernsehen. Alfaros große Leidenschaft. Seit 2006 kommentierte er diverse Turniere für einen kolumbianischen Fernsehsender, darunter auch einige Weltmeisterschaften. Die Zuschauer verliebten sich in seine Stimme und seine blumigen Analysen, in denen nicht nur Fußball steckte, weil er sie mit Weisheiten des Alltags garnierte. Fußball als Schule des Lebens, und umgekehrt, so versteht Alfaro alles als ein großes Ganzes.

Seine Beliebtheit beim Volk blieb auch dem Verband nicht verborgen, als mal wieder ein Nationaltrainer gesucht wurde, war er einer der Gefragten. Alfaro lehnte ab. Zu nah wähnte er sich an den Kolumbianern. „Die Zeit gibt dir die Möglichkeit zu lernen, Abstand zu gewinnen. Und der Abstand bietet die Möglichkeit einer besseren Perspektive“, sagt er.

Die bessere Perspektive beförderte ihn just ins Nachbarland, 2020 übernahm er die Nationalmannschaft Ecuadors. Das erste Spiel ging verloren, Argentinien war zu stark, doch Trainer und Mannschaft fanden sich schnell, man qualifizierte sich für das Turnier in Qatar. Bei den Feierlichkeiten im Estadio Monumental von Guayaquil rief er den entzückten Massen zu: „Das ist der wichtigste Moment in meinen 30 Jahren als Trainer.“ Alfaro hat über diese Zeit ein Buch geschrieben, natürlich. „Cazadores de Utopias Imposibles“ heißt es, was übersetzt so viel wie „Jäger des Unmöglichen“ bedeutet.

Das ist das Narrativ, unter dem Ecuador bei dieser WM antritt. Alfaro hat sich und die Seinen zum größtmöglichen Außenseiter stilisiert, im Grunde chancenlos in einer Gruppe mit dem Gastgeberland, dem Afrikameister Senegal und der Fußball-Macht Niederlande. Größtmögliches Theater, so wie es Alfaro liebt. Allein gegen Qatar war deutlich sichtbar, dass es sich bei seiner Mannschaft alles andere als um einen Außenseiter handelt. Eher um einen Geheimtipp, angeführt vom zweifachen Torschützen Enner Valencia, 33 Jahre alt. Das Team ist ansonsten jung, bei der U 20-WM vor drei Jahren erreichte Ecuador den dritten Platz. Vertreter dieser Generation sind jetzt in die A-Nationalmannschaft aufgerückt und sollen dort ein Gerüst über Jahre bilden.

Sogar noch jünger ist Piero Hincapie, der 2019 noch Kapitän der U-17-Auswahl war. Der Verteidiger von Bayer Leverkusen ist in Ecuadors Innenverteidigung gesetzt. Gegen die Niederlande dürfte er das erste Mal gefordert werden. Für Ecuador ein Schlüsselspiel auf dem Weg ins Achtelfinale. Mannschaft und Trainer sind gerüstet. Oder wie Gustavo Alfaro sagt: „Es gibt nichts, was einen mehr antreibt, als einen Traum zu haben.“