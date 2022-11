Fußball-WM in Qatar : Der letzte Tanz für Belgiens Goldene Generation

An einem Abend im August konnte man im Stadion an der Stamford Bridge in die Zukunft schauen. Es war der erste Spieltag der englischen Premier League, Saison 2013/2014, FC Chelsea gegen Hull City. Auf den Außenpositionen stellte José Mourinho, Trainer des Heimteams, zwei 22-Jährige auf: Kevin de Bruyne und Eden Hazard. Und spätestens als Mourinho in der 90. Minute den 21-Jährigen Romelu Lukaku einwechselte, stand fest: Man schaute an diesem Abend nicht in die englische Zukunft, sondern in die belgische.

Jetzt, neun Jahre später, spielen de Bruyne, Hazard und Lukaku schon das fünfte große Fußballturnier für Belgien. Sie sorgten mit ihren Fähigkeiten dafür, dass ihre Nationalmannschaft seitdem nie vor dem Viertelfinale scheiterte. Der Mittelfeldspieler de Bruye mit seinen Pässen, der Offensivspieler Hazard mit seinen Dribblings, der Stürmer Lukaku mit seinen Toren. Einmal, 2018 in Russland, hätten sie so – und mit Hilfe der Paraden des Torhüters Thibaut Courtois – fast das Finale der Weltmeisterschaft erreicht.

Sie unterlagen Frankreich, dem späteren Sieger, im Halbfinale 0:1. Im amerikanischen Sport würde man über de Bruyne, Hazard und Lukaku wohl sagen: Sie sind die „Big Three“ des Teams. Und weil sie an diesem Mittwoch der WM in Qatar gegen Kanada (im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) antreten müssen, kann man auch noch einen NBA-Vergleich machen: Nein, de Bruyne, Hazard und Lukaku sind nicht Michael Jordan, Scottie Pippen und Dennis Rodman, aber ja, sie haben in Qatar vermutlich ihren „Last Dance“ vor sich.

Es gibt seit Wochen Diskussionen darüber, wie gut diese Nationalmannschaft, diese sogenannte Goldene Generation, noch spielen kann. Diese Diskussionen werden nicht nur von der Presse angestoßen, sondern von den Protagonisten selbst. „Das Niveau von 2018, ich habe es nicht mehr“, sagte Eden Hazard, der damals der vielleicht spektakulärste Spieler der WM war, der „L’Equipe“. Er gab zu, dass sein Kopf und sein Körper sehr gelitten haben, seit er im Sommer 2019 für 115 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt ist. Er durfte seitdem nur 72 Mal spielen – und sagt nun dennoch: „Wenn mein Körper es zulässt, kann ich immer noch Großes leisten.“

Wenn Belgien in diesem Winter wirklich etwas Großes leisten wird, dann wegen Kevin de Bruyne, dem wahrscheinlich besten Spieler der momentan wahrscheinlich besten Mannschaft der Welt: Manchester City. Er muss kompensieren, dass Hazard nicht mehr Dribbling-für-Dribbling-Hazard sein kann. Er muss kompensieren, dass Romelu Lukaku mindestens die Gruppenspiele gegen Kanada und Marokko wegen einer Verletzung verpassen wird. Er muss kompensieren, dass die Mitspieler, die die „Big Three“ sonst maßgeblich unterstützten, etwa Jan Vertonghen, Axel Witsel oder Dries Mertens, deutlich älter als 30 Jahre sind. Und so gilt für de Bruyne und die beste Generation belgischen Fußballs in Qatar, wo es bei der WM VVIP-Bereiche für Very, Very Important Persons gibt: Es wird wohl wirklich ihr Very, Very Last Dance.