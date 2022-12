Aktualisiert am

Fußball-WM in Qatar : Das ist die Elf des Turniers

Wer und was gehört in die Elf dieser WM? Es müssen nicht immer Weltmeister sein. Aber 605 erfolgreiche Pässe von Rodri, Jamal Musialas Solo durch die japanische Abwehr und Kyle Walkers Katze.

Die Elf der WM im Überblick:

Jamal Musiala

Es war ein Moment wie gemacht für einen WM-Rückblick. Unwiderstehlich, wie Jamal Musiala durch den japanischen Strafraum tanzte, drei, vier Ab­wehrspieler stehenließ und dann, nachdem er alles so traumwandlerisch richtig gemacht hatte, doch noch den Schuss vermasselte: drüber. Es lief die 51. Minute gegen Japan, Deutschland führte 1:0, in diesem Moment wirkte es, als ob dieser Musiala dann eben bei anderer Gelegenheit etwas für die kollektive Erinnerungsspur dieser WM produzieren würde. Aber so, wie es dann lief, fiel nicht nur Musialas Auftritt im Rückblick aus, die Deutschen verschwanden sang- und klanglos aus dem Bild. Vermisst wurden sie von der Fußballwelt nicht wirklich, um Musiala aber war es schon schade. Er hatte danach gegen Spanien gezeigt, dass er mindestens genauso spanisch spielen kann, und ziemlich sicher wäre er unter den vielen guten Engländern auch einer der besten gewesen. Im deutschen Trikot versuchte er dann gegen Costa Rica das Spiel ganz alleine zu entscheiden – als Jüngster mit 19 Jahren. Das sprach ganz und gar nicht für die Balance im deutschen Team, aber sehr für Musiala. Hilft ja nichts, man muss nach vorne schauen. (camp.)