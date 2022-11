Fußball-WM in Qatar : Das FIFA-Konzept: Größe und Wahn

Alles nur noch Show: Wer verstehen will, was bei der Weltmeisterschaft in Qatar falsch läuft, sollte noch einmal auf die WM 2018 in Russland schauen.

Was die Welt nun erwartet? Gianni Infantino, Präsident des Internationalen Fußball-Verbands FIFA, hat schon öfter von „der besten WM jemals“ gesprochen, von der größten Show des Planeten. Er hat die teilnehmenden Verbände aufgefordert, sich auf den Fußball zu konzentrieren, die Show also nicht zu stören, brachte es aber fertig, beim G20-Gipfel in dieser Woche eine Waffenpause zwischen Russland und der Ukraine einzufordern, die er sich und seiner FIFA zuschreiben könnte.

Es ist die Fortsetzung eines Prinzips. Infantino hatte das schon vor mehr als vier Jahren formuliert. Am 15. Juli 2018 saß er beim Präsidenten der Russischen Föderation. Wladimir Putin hatte seinem Nachbarland die Krim längst geraubt, ließ im Osten der Ukraine Krieg führen und hielt in Syrien einen Tyrannen mit seinen Bomben an der Macht. Und Putins Fußball-WM näherte sich dem Finale.