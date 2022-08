Botschafterin für WM in Qatar : Nadia Nadim am Pranger

Seit Nadia Nadim für die WM in Qatar wirbt, wird sie heftig kritisiert. Doch sie glaubt an die Kraft des Fußballs, die Welt zu verbessern – und die arabischen WM-Macher wissen um ihren Nutzen.

Es gibt vermutlich kaum eine bessere Botschafterin für eine Fußball-Weltmeisterschaft als Nadia Nadim. Das hat sich auch Qatar gedacht. Und so machten die WM-Verantwortlichen der in Afghanistan geborenen und im Westen zu einem sportlichen und gesellschaftlichen Vorbild aufgestiegenen Nadia Nadim im April ein Angebot, das sie nicht ausschlagen wollte: neben David Beckham, Samuel Eto’o und Xavi Hernández als Botschafterin für die Weltmeisterschaft 2022 zu wirken.

Am beeindruckenden Lebensweg von Nadia Nadim hat diese Entscheidung nichts geändert, aber der öffentliche Blick auf ihr Leben hat sich für viele Menschen in sein Gegenteil verkehrt. Eine bewunderte Symbolfigur im Kampf für Freiheit und Emanzipation hat sich laut ihren Kritikern in eine Verräterin verwandelt, auch in eine Verräterin ihrer eigenen Geschichte.