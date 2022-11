Weltmeisterschaft in Qatar : Auf diese ­Spieler sollten Sie schauen

Am Sonntag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar. 32 Mannschaften werden in acht Gruppen um den Einzug in die K.o.-Phase spielen, zwei Teams stehen sich anschließend am 18. Dezember im Lusail-Stadion im Finale um den höchsten internationalen Fußball-Titel gegenüber.

Vor dem Eröffnungsspiel zwischen Qatar und Ecuador (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) stellen wir sieben Spieler vor, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Vielleicht nicht auf den ersten – aber doch auf den zweiten Blick.

Der Neymar von Qatar

Akram Afif (Qatar): Im Internet kursieren beeindruckende Best-of-Videos zu den Fähigkeiten von Akram Afif, der in die Rolle des aufregendsten Spielers im qatarischen Team hineingewachsen ist. Die Tricks und Tore des Flügelstürmers erscheinen ähnlich virtuos wie Kunststücke der Superstars Sadio Mané oder Neymar in ähnlichen Filmchen. Ein entscheidender Unterschied fällt jedoch beim Blick auf die Tribünen im Hintergrund auf: Während die Weltstars Massen entzücken, wird Afif bestenfalls von ein paar verlorenen Grüppchen auf leeren Tribünen bejubelt.