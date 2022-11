Fußball-WM im Saudischen Haus : Die beste Party ihres Lebens

Aktualisiert am

„Wir sterben für Fußball“: Beim großen Fantreff in Doha wird das Team der „grünen Falken“ auch von Ägyptern, Libanesen, Jordaniern und Palästinensern gefeiert. Aus Nachbarn werden Freunde.

Vorfreude: Saudische Fans in Doha Bild: dpa

Man könnte glauben, es ist der Weg zum Stadion. Massen drängeln sich aus der U-Bahn, eilen erwartungsfroh ihrem Ziel entgegen, tragen Flaggen und Trikots. Aber sie singen nicht. Die stumme, grün-weiße Karawane ist auf dem Weg ins „Saudische Haus“, zum Gruppenspiel der „grünen Falken“ gegen Polen.

Christoph Ehrhardt



Es ist prall gefüllt. Die mehr als fußballfeldgroße Anlage ist eine Art Rückhaltebecken für die saudische Fan-Flut. Hier gehen viele von denen hin, die kein Ticket mehr bekommen haben. Tausende fliegen aus dem Königreich nur für die Spiele ein, andere setzen sich hinters Steuer. Einer der Fans im „Saudischen Haus“ fuhr mehr als 14 Stunden ununterbrochen. Das Sportministerium des Königreichs hat das Areal in Zusammenarbeit mit dem saudischen Fußballverband eingerichtet. Man hat in Riad wohl geahnt, dass die fußballbegeisterte Bevölkerung in Scharen kommen wird.