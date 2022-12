Eine neue Ära : Französische Jahre im Fußball

In der 79. Minute machten die Fußballspieler aus Frankreich drei schnelle Richtungswechsel – und demonstrierten damit alles. Warum sie das Halbfinale gegen Marokko gewinnen würden. Warum sie das Finale gegen Argentinien gewinnen könnten. Und wahrscheinlich auch warum die Art und Weise, wie sie spielen, für den Weltfußball längst richtungsweisend ist.

Christopher Meltzer Sportkorrespondent in München.

Den ersten Richtungswechsel machte der Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni. Er stand – Blickrichtung Seitenlinie – mit dem Ball im Mittelkreis, als ihn Azzedine Ounahi und Sofyan Amrabat stellten. Dann drehte er seinen Fuß so plötzlich und so präzise, dass er den Ball mit dem Außenrist durch die kleine Lücke zwischen Ounahi und Amrabat passen konnte. So kam der Ball in die Hälfte der Marokkaner.