Aus im Halbfinale : Frankreich beendet Marokkos WM-Märchen

Manchmal genügt ein einziger Ballkontakt, um (fast) alles zu ändern. In diesem Fall war es der allererste des gerade eingewechselten Kolo Muani. Als der Profi von Eintracht Frankfurt in der 79. Minute goldrichtig stand, um eine Hereingabe von Mbappé über die Linie zu drücken, entwich alle Spannung aus dem Stadion von al-Khor. Wo gerade noch die marokkanischen Fans zusammen mit ihrer Mannschaft alles, aber auch wirklich alles gegeben hatten, um nach der frühen französischen Führung durch Hernández irgendwie noch für den Ausgleich zu sorgen, herrschten nun klare Verhältnisse.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Christian Kamp Sportredakteur. Folgen Ich folge

Nach dem 2:0-Sieg der Équipe Tricolore am Mittwochabend hat diese Weltmeisterschaft aus der Sicht des Fußball-Establishments aus Europa und Südamerika ihr Traumfinale, wenn am Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) in Lusail Frankreich auf Argentinien trifft, Mbappé auf Messi, und der Auswahl von Didier Deschamps bietet sich damit die Chance, als erster Weltmeister seit Brasilien 1962 den Titel erfolgreich zu verteidigen. „Das war wieder ein gewaltiges Match – und eins kommt noch“, sagte dann auch Deschamps nach dem Schlusspfiff. Und: „Wir streben den Titel an.“ Frankreichs Staatspräsident Emanuel Macron, der das Spiel neben FIFA-Präsident Gianni Infantino auf der Tribüne verfolgt hatte, war in seiner Wortwahl mutiger: „Wir haben manchmal gelitten, aber wir haben eine sehr große Mannschaft gesehen. Wir bringen den Pokal mit nach Hause.“

Marokko als arabischer Stolz dieser WM

Es war allerdings eine kitzligere Angelegenheit für die Franzosen, als sie es sich erhofft haben dürften, insbesondere nach der frühen Führung. Doch in diesem Spiel war lange nicht ausgemacht, ob sich die manchmal zu kühl blitzende französische Qualität oder der marokkanische Mut durchsetzen würde. Am Ende war der Weltmeister davongekommen in einem Spiel auf Biegen und Brechen, das atmosphärisch für einen Klimax dieser WM noch vor dem eigentlichen Finale sorgte: mit einer völligen Umkehrung der früheren kolonialen Kräfteverhältnisse auf der Tribüne im al-Bayt-Stadion.

Mehrmals standen die Marokkaner kurz davor, für eine emotionale Eruption zu sorgen, am spektakulärsten mit einem Fallrückzieher von El-Yamiq kurz vor der Pause, doch ein eigener Treffer wollte der Mannschaft von Walid Regragui nicht gelingen, auch nicht bei einer letzten Großchance in der Nachspielzeit. Im Spiel um Platz drei am Samstag gegen Kroatien gibt es aber noch mehr als einen Trostpreis zu holen für die erste afrikanische Mannschaft, die überhaupt ein WM-Finale erreichte, der arabische Stolz dieser arabischen WM.

Acht Stunden hatte Marokko davor in Qatar Fußball gespielt, Nachspielzeiten noch nicht eingerechnet, ohne von einem Gegner einen Treffer hinnehmen zu müssen. Diesmal stand die Uhr bei 4:42 Sekunden, als es passierte. Regraguis Team hatte schneidig begonnen, unterstützt von fast allen Zuschauern im Stadion, lediglich ein kleiner Block Franzosen hinter dem Tor von Hugo Lloris hielt die Farben der Tricolore hoch.