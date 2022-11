Federico Valverde bei der WM : Ein neuer Stern am Himmel Uruguays

Bestenlisten sind so eine Sache. Weil sie teils auf sehr subjektiven Eindrücken beruhen, bieten sie sicheren Stoff für Diskussionen. Das bekam auch Toni Kroos vor einiger Zeit zu spüren. Zu den besten Mittelfeldspielern der Gegenwart zählt der Weltmeister von 2014 einen jungen Mann, den viele für talentiert halten, aber sicher noch nicht zu den Besten zählen.

Gemeint ist Federico Valverde, genannt Fede, 24 Jahre alter Mitspieler von Kroos bei Real Madrid. Die Beziehung der beiden Männer zueinander ist speziell. Valverde hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass Kroos sein großes Vorbild ist. Als er von den Lobpreisungen las, richtete er das Wort umgehend an den Deutschen. „Ich hab den besten Lehrer“, verkündete er über die sozialen Medien.

Bei Real Madrid kann Kroos seinen Schüler und Bewunderer regelmäßig an die Hand nehmen, bei der Weltmeisterschaft muss Valverde ohne seinen Lehrmeister auskommen. Kein Problem soweit; im Mittelfeld des zweimaligen Weltmeisters Uruguay strahlt Valverde schon mit einer Selbstsicherheit eine Gefahr für die Gegner aus, die an Kroos erinnert.

Gegen Südkorea (0:0) wurde er immer wieder von seinen Mitspielern gesucht und in der letzten Minute der regulären Spielzeit war er es, der den Mut aufbrachte, einen möglichen Sieg zu erzwingen. Sein Distanzschuss brachte den Ball auf einen guten Kurs, er prallte ans Lattenkreuz. Vorbei der Traum vom Sieg, von drei Punkten. „Wir wissen, dass es kein gutes Spiel von uns war. Auch, weil wir viel zu langsam gespielt haben“, sagt Rodrigo Bentancur, der im Mittelfeld etwas hinter Valverde spielt.

An diesem Montag gegen Portugal (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) muss das Spiel Uruguays besser werden, eine Niederlage würde die Auswahl arg ins Hintertreffen bringen in dieser ausgeglichenen Gruppe H, der noch Südkorea und Ghana angehören. Vor vier Jahren, bei der WM in Russland, waren Uruguay und Portugal im Achtelfinale aufeinandergetroffen.

Uruguay siegte 2:1, Valverde schaute es daheim vom Fernseher aus an. Der damalige Trainer Oscar Tabarez hatte ihn nicht mitgenommen, obwohl er ein Jahr zuvor bei der U20-WM als zweitbester Spieler nach dem Engländer Dominic Solanke ausgezeichnet worden war. Damals aber zeichnete sich ab, dass Uruguay, dieses kleine Land mit dieser erstaunlich hohen Anzahl an Weltklassespielern, einen neuen Stern in den Orbit des Weltfußballs schicken würde.

Mittelfeldspieler moderner Prägung

Geboren wurde er in der Hauptstadt Montevideo, spielte dort für den Traditionsklub Peñarol und gehörte noch als A-Jugendlicher zum festen Stamm der Profimannschaft, mit der er 2016 die Meisterschaft gewann. Anschließend zog es ihn, gerade 18 Jahre alt, nach Spanien zu Real. Dort spielte er zuerst in der zweiten Mannschaft, wurde nach La Coruña ausgeliehen, kehrte nach einem Jahr zurück und schaffte den Sprung in Reals Profikader.

Was der Klub in ihm sieht, verdeutlichte er im Sommer durch den Verkauf des Brasilianers Casemiro an Manchester United. Mit dem Transfer wurde Platz geschaffen für Valverde, den Reals Verantwortliche als wichtigen Baustein bei der Konstruktion des Teams für die kommenden Jahre betrachten.

Valverde hat alles, was einen Mittelfeldspieler moderner Prägung auszeichnet. Er ist körperlich robust, durchsetzungsstark, hat eine gute Spieleröffnung samt Passgenauigkeit, ein ausgeprägtes Gespür für Räume und darüber hinaus ist er torgefährlich. So sehr, dass sein Vereinstrainer sich zu einer gewagten Ankündigung hinreißen ließ.

„Wenn Valverde in dieser Saison keine zehn Tore schießt, trete ich zurück“, sagte Carlo Ancelotti. Bisher sieht es nicht so aus, als müsste der Italiener sein Büro räumen, nach nicht einmal der Hälfte der Saison kommt Valverde schon auf sechs Tore in der Liga. Dessen Kommentar: „Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass der Trainer geht.“

Wortgewand ist Valverde auch, aber kein Schwätzer. In seinem Podcast „Einfach mal Luppen“ erinnerte sich Toni Kroos an die erste Begegnung mit dem jungen Mann. „Ich habe sofort gemerkt, dass er ein toller Typ ist. Sehr ruhig und bescheiden. Das war es, was mir an ihm am meisten gefiel“, sagte Kroos.

So wie in Madrid tritt Valverde auch im Kreis der Nationalmannschaft auf. „Seine Persönlichkeit hat sich durch den Erfolg in Europa nicht verändert, er ist genau der gleiche gute Typ geblieben“, sagt Trainer Diego Alonso. Ähnlich wie Ancelotti stellt er Valverde gern auf die Halbposition seines 4-3-3-Systems, im Zentrum spielt Bentancur vor der Abwehr. „Er hat dort in der Qualifikation schon starke Leistungen gezeigt“, sagt der Trainer. Jetzt gehe es darum, Valverdes Qualitäten zu genießen. Eine bessere Bühne als eine Weltmeisterschaft kann es dafür nicht geben.