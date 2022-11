Ecuadors Enner Valencia : „Ich werde auch verletzt spielen“

In Ecuador leben rund 18 Millionen Menschen. Wenn sich ein beträchtlicher Teil von ihnen Sorgen um ein einziges Knie macht, muss es sich um ein ganz außerordentliches Knie handeln. In Deutschland gab es mal einen ähnlichen Moment, zwölf Jahre ist das her. Damals stand die Wade der Nation im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, sie gehörte zu Michael Ballack und beschäftigte die Leute so, wie nun das Knie von Enner Valencia die Öffentlichkeit in Ecuador beschäftigt.

Valencia ist, was Ballack einst war. Der wichtigste Spieler seines Teams, der Kapitän, der Anführer einer jungen Mannschaft. Mit dem Unterschied, dass er bei seinen Mitspielern auch noch äußerst beliebt und sein Wert für das Team ungleich höher ist. Wie hoch, belegt eine Statistik. Das letzte Mal, dass ein Spieler bei einer WM ein Tor für Ecuador geschossen hat, der nicht Enner Valencia hieß, liegt länger zurück als Ballacks Wadenverletzung. Bei der WM 2006 in Deutschland war das.

Seitdem hat nur Valencia getroffen, 2014 in Brasilien und nun in Qatar. Alle drei Treffer Ecuadors gehen auf sein Konto, gemeinsam mit dem Franzosen Kylian Mbappé führt er die Torschützenliste an. Die Sorgen vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Senegal am Dienstag (16.00 Uhr MEZ, im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagenaTV) könnten also kaum größer sein, denn Valencia hat nicht nur in jedem Spiel ein Tor geschossen, er musste auch immer verletzt ausgewechselt werden. Konnte er gegen Qatar (2:0) noch selbst vom Platz humpeln, sah es gegen die Niederlande (1:1) schon schlechter aus. Auf einer Trage verließ er das Feld, gab sich aber sofort kämpferisch. „Ja, ich bin verletzt, aber ich werde auch verletzt spielen“, sagte er.

Seitdem ist die Situation rund um Valencias Gesundheitszustand undurchsichtig. Nichts soll nach außen dringen. Trainer Gustavo Alfaro beherrscht das Spiel mit den Emotionen, immer wieder lanciert er kämpferische Botschaften: „Ich weiß um Enners Knie, aber ich weiß auch um Enners Herz. Er hat ein Herz für die Mannschaft.“

Valencia wird wohl spielen, Zweifel bleiben trotzdem. Wenn er spielt, wie lange kann er durchhalten? Die Probleme am Knie bestanden schon vor dem Turnier, an geregeltes Training ist nicht zu denken. Während einer WM bleibt keine Zeit zur Schonung, erst recht nicht für eine Mannschaft wie Ecuador, die im abschließenden Vergleich nicht verlieren darf, um das Achtelfinale zu erreichen.

„Gegen Senegal ist für uns das letzte Spiel, das wir bei dieser WM haben könnten. Wir werden darum kämpfen, noch eins zu bekommen“, sagt Alfaro. Er ist sich sicher, dass Valencia dabei mithelfen wird. Egal, in welchem Zustand.