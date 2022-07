Spende oder Sponsoring? : Die Million aus Qatar

Verändert eine Million Euro die Welt? Walter Desch ist Fußballfunktionär. Ein Leben lang engagiert. Einer von der Basis. Vom Dorf. Aus Alterkülz, Rhein-Hunsrück-Kreis, keine 400 Einwohner. Walter Desch ist 77 Jahre alt. Und Walter Desch ist Präsident des Fußballverbands Rheinland (FVR), seit 21 Jahren. Seit ihn Theo Zwanziger damals als seinen Nachfolger vorschlug.

An diesem Wochenende übergibt Desch beim Verbandstag an Gregor Eibes. Und falls – besser: wenn – der FVR Walter Desch in Trier zum Ehrenpräsidenten macht, findet auch Theo Zwanziger, dass Desch das verdient hat. Walter Desch ist Träger des Bundesverdienstkreuzes. Er sagt von sich, er habe „Lebenserfahrung“. Darauf beruft sich Walter Desch, wenn er begründet, warum er eine Million Euro angenommen hat. Eine Million aus Qatar.