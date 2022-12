Neulich in einer Bar in Qatar

WM-Kolumne „Pfannenstiels Welt“ : Neulich in einer Bar in Qatar

Lutz Pfannenstiel hat in seiner Profikarriere auf allen Kontinenten gespielt: 25 Vereine in 13 Ländern, nachzulesen in „Unhaltbar – Meine Abenteuer als Welttorhüter“. Derzeit bereitet er St. Louis City SC als Sportdirektor auf den Start in der MLS von der Saison 2023 an vor. Zuvor war er für das Scouting bei der TSG Hoffenheim verantwortlich und als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf tätig. Pfannenstiel, 49, arbeitet auch als TV-Experte für das ZDF, den SRF und ESPN. Die Fußball-WM in Qatar (20. November bis 18. Dezember) begleitet Pfannenstiel für die F.A.S. als Experte.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Es würde mich nicht wundern, wenn die Gesellschaft für deutsche Sprache „Mentalität“ zum Fußballwort des Jahres küren würde. Nach dem Scheitern der Nationalmannschaft in Qatar reden alle von fehlender Gier, von mangelndem Willen, von einer gescheiterten Generation ohne Mentalität. Oder um es mit Oli Kahn zu sagen: ohne Eier. Natürlich ist das Problem vielschichtiger, denn Technik, Athletik und Kondition sind Grundvoraussetzungen eines geilen Kickers. Aber wenn der Kopf nicht mitspielt, dann ist das alles nichts.