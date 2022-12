WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Das alte Qatar

So eine WM ist, auch wenn sie diesmal in vielerlei Hinsicht belastet ist, immer ein Schatz – und voller Entdeckungen. 25 Kilometer entfernt vom deutschen Hotel fängt man zu begreifen an.

Die Burg in al-Zubarah: Wahrzeichen des alten Qatar und zugehörig zum UNESCO-Weltkulturerbe in Al-Shamal, einst größer und wichtiger als Doha. Bild: AFP

Nach so viel Monotonie in Weiß und Grau ist das Auge überrascht, als plötzlich ein Ungetüm in Rot am Horizont erscheint. Was man aus der Ferne für eine echte Burg halten kann, ist die Trainingsanlage des lokalen Fußballkl… nein, Moment, diesen Text hatten wir schon, und außerdem wird hier ja schon abgebaut, die Deutschen sind früher abgereist als geplant aus ihrer schönen Stadionburg.

Diesmal also geht es nicht nach Norden, nach al-Shamal, sondern nach Westen, al-Zubarah, die Straße ist auch nicht der Highway aus Doha, vierspurig ausgebaut, sondern eher Typ Landstraße, Flicken­asphalt. Aber dann erscheint sie am Horizont, die Burg, die einem ziemlich bekannt vorkommt, nur ein bisschen kleiner, eher beige als rot – und tatsächlich: echt. Al-Shamal ist UNESCO-Welterbe, das einzige in Qatar, weniger wegen der Festung, die hier in den 1930er Jahren errichtet worden ist, sondern wegen der Reste des Küstenortes, der hier bis Anfang des 20. Jahrhunderts stand.

Das alte Qatar, die Zeit vor den Öl- und Gasfunden, erzählt Ahammed, der Führer, eine andere Art des Lebens und auch des Wohlstands. Fischerei wurde hier betrieben, vor allem aber fuhren die Perlenfischer zur See, wo sie wochenlang von ihren Booten nach dem kostbaren Gut tauchten. Frühe Quelle des Reichtums, aber auch des Neids der Nachbarstämme und -staaten, die hier mehrmals über den Seeweg einfielen. Al-Zubarah, heute Ruinen, einst aber größer und wichtiger als Doha, man fängt an zu begreifen: welche Umwälzung, welche geopolitischen Verstrickungen.

Haben die Deutschen nicht irgendwo hier gewohnt, fragt Ahammed. Na ja, 25 Kilometer sind es schon, aber als er das Bild der Trainingsburg sieht, ist er begeistert: Ooooh, it’s the same! Ein Stadion als größere Kopie einer Burg, darauf muss man erst mal kommen. Wäre ja ganz schön, wenn die Deutschen auch mal hierhergekommen wären, etwas vom Land sehen, so eine WM ist, auch wenn sie diesmal in vielerlei Hinsicht belastet ist, immer ein Schatz, voller Entdeckungen. Aber als Spieler hat man es ja nicht so gut. Zu strapaziös wahrscheinlich, und am Ende – keine Zeit.