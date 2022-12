Fußball-WM in Qatar : Darum wird Frankreich Weltmeister!

Lutz Pfannenstiel hat in seiner Profikarriere auf allen Kontinenten gespielt: 25 Vereine in 13 Ländern, nachzulesen in „Unhaltbar – Meine Abenteuer als Welttorhüter“. Derzeit bereitet er St. Louis City SC als Sportdirektor auf den Start in der MLS von der Saison 2023 an vor. Zuvor war er für das Scouting bei der TSG Hoffenheim verantwortlich und als Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf tätig. Pfannenstiel, 49, arbeitet auch als TV-Experte für das ZDF, den SRF und ESPN. Die Fußball-WM in Qatar (20. November bis 18. Dezember) begleitet Pfannenstiel für die F.A.S. als Experte.

Fußball-WM 2022 Liveticker

High Noon in Doha: An diesem Sonntagabend (16.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) wird Fußball-Geschichte geschrieben! Das steht schon vor dem Anpfiff fest. Seit der WM 1962 in Chile, seit dem Erfolg von Brasilien, hat kein Weltmeister mehr seinen Titel erfolgreich verteidigt – Frankreich kann das nun ändern. Und seinen dritten Weltmeister-Stern holen. Der Fußball wäre endgültig angekommen im französischen Zeitalter.