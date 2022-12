Verwunderung bei WM-Finale : Darum durfte Frankreich sieben Mal wechseln

Spätestens nach dem Vorrundenspiel zwischen England und Iran wussten alle bei dieser Fußball-WM, was die Stunde geschlagen hat. Es wurde immer später in Qatar. Das war bei einigen Partien, die erst um 22.00 Uhr Ortszeit begannen, besonders auffällig, weil sie genau genommen erst am nächsten Tag endeten. Denn der Weltverband FIFA hat es bei dieser WM auch ganz genau genommen. Statt eine international übliche Nachspielzeit von drei, vier Minuten an eine Halbzeit zu hängen, gab es plötzlich acht oder neun Minuten. Oder insgesamt gar vierundzwanzig wie eben beim Spiel England gegen Iran.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Das war keine Regeländerung, sondern einfach nur eine konsequente Auslegung, die das altbekannte Zeitspiel eindämmen sollte. Das gelang durchaus. Denn alle wussten mit der Zeit, dass es nur wenig bringt, wenn man sich bei der Ausführung eines Einwurfs oder Freistoßes nicht beeilt. Die verlorene Spielzeit wird gnadenlos angehängt.