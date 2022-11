0:0 gegen Dänemark : Das Stadion schreit für Tunesien

Als Issam Jebali, die Nummer neun der tunesischen Nationalmannschaft, in der 51. Minute mit dem Ball in Richtung des dänischen Strafraums stürmt, schreien mit jedem seiner Schritte mehr Menschen im Stadion. Sie schreien, als er nur noch 40 Meter vor dem Tor ist. Sie schreien, als er nur noch 30 Meter vor dem Tor ist. Sie schreien, als er nur noch 20 Meter. Und weil sie sogar dann schreien, als Jebali den Ball vor dem Strafraum vertändelt, wäre es schon spannend zu sehen gewesen, was eigentlich los gewesen wäre, wenn er ihn einfach ins Tor geschossen hätte.

Es ist Dienstag in Doha, Education City Stadium, Gruppe D, Dänemark gegen Tunesien. Und es sind sicher nicht die Spieler, die dieses Fußballspiel spannend machen, sondern die Fans. Genauer gesagt: die Fans, die für Tunesien sind. Sie kon­trollieren dieses Stadion so sehr, dass man die, die offensichtlich Dänemark die Daumen drücken, hier und da sehen, aber nie hören kann. Auch nicht dann, als der Stadionsprecher den Namen von Christian Eriksen durchsagt, dem Spieler, der im Sommer 2021 im ersten EM-Spiel in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitt und wiederbelebt werden musste. Er spielt seit diesem März wieder für seine Nationalmannschaft. Doch die Durchsage des Stadionsprechers hätte möglicherweise noch mal ein emotionaler Moment werden können. Wenn er denn wahrgenommen worden wäre.

An diesem Dienstag mangelt es im Education City Stadium, wo sich 42 925 Menschen das Spiel anschauen, nicht an Stimmung, sondern an Toren. Und weil die schreienden Fans das nicht auch noch machen können, endet das Spiel 0:0. Eine gefühlte Niederlage für die Dänen, denen die meisten davor mehr zugetraut haben. Und ein gefühlter Sieg für die Tunesier. Man merkt, dass dieses Turnier für sie etwas Besonderes ist. Aus sportpolitischer Sicht scheinen sie der Gegenentwurf zu Dänemark sein, das zu den europäischen Nationen zählt, wo diese WM besonders kritisch gesehen wird. Unter den tunesischen Fans ist das anders. Was auch daran liegt, dass in Qatar mehr als 55 000 Menschen aus Tunesien leben. Und dass die Nationalmannschaft ganz gut drauf ist.

In der ersten Halbzeit sind sie sogar besser als die Dänen. Angetrieben von ihren Anhängern, sind sie dem Tor näher. Auch in der 43. Minute fehlt nicht viel. Da steht Stürmer Jebali mit dem Ball im Strafraum allein vor Kasper Schmeichel, dem dänischen Torhüter. Jebali lupft den Ball. Ein geschickter Versuch. Doch Schmeichel wischt ihn mit der rechten Hand ins Aus.

In der zweiten Halbzeit drückten die Dänen. Ein Schuss von Eriksen wird gehalten, ein Kopfball von Andreas Cornelius geht an den Pfosten. Das war’s dann aber schon auch. In der Nachspielzeit überprüft der Schiedsrichter, ob ein tunesischer Spieler im eigenen Strafraum ein strafbares Handspiel verübt hat. Beim Checken der Bilder sieht er aber ein Foul eines Dänen und entscheidet auf Freistoß. Das Stadion schreit.